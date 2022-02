“Charlene di Monaco sfigurata da un intervento”: la reazione di Alberto

Charlene di Monaco, Carolina prende il suo posto e i figli sono tristi

Charlene di Monaco è ricoverata da mesi in una clinica in Svizzera e nessuno la vede dallo scorso novembre. L’isolamento totale e il silenzio sui social dove non posta una sua foto dallo scorso novembre hanno alimentato voci sul suo aspetto fisico. La Principessa sarebbe sfigurata e per questo non si mostra più in pubblico. Le indiscrezioni però avrebbero fatto infuriare Alberto ancora una volta.

Charlene di Monaco, da quando non si vede più

Charlene di Monaco è tornata a casa lo scorso novembre ed è apparsa molto provata e dimagrita. Il suo stato di salute psico-fisico fortemente debilitato a causa di un’infezione a gola, orecchie e naso l’ha costretta a farsi ricoverare in una clinica esclusiva che costa 130mila euro a settimana.

Da allora nessuno l’ha più vista, tranne suo marito Alberto e i figli Jacques e Gabriella che sono andati a trovarla durante le vacanze di Natale. E stando a quanto riporta LC News sarebbero spaventati e preoccupati per la mamma di cui sentono moltissimo la mancanza, nonostante le zie Carolina e Stéphanie si occupino di loro, riempendoli di attenzione.

Ma quello che più preoccupa è il fatto che Charlene è totalmente sparita anche su Instagram. Quando, l’estate scorsa, è rimasta bloccata in Sudafrica per mesi a causa dell’infezione che l’ha colpita è rimasta costantemente in contatto con i suoi sudditi e i suoi follower via social, postando anche sue foto, in occasione ad esempio della vista di Alberto oppure quando ha presenziato ad alcuni eventi con il Re degli Zulu. La Principessa non si è preoccupata di mostrarsi, nonostante fosse visibilmente provata dalla malattia. Allora perché adesso questo isolamento totale?

Charlene di Monaco sfigurata

La risposta che si è data a questo interrogativo lascia senza parole. Secondo quanto riporta LC News, Charlene sarebbe stata sfigurata da un’operazione di chirurgia estetica a Dubai. L’intervento è andato come doveva andare e la Principessa è rimasta rovinata. Per questo motivo non si mostrerebbe più in pubblico.

Charlene di Monaco, la reazione di Alberto

Ovviamente queste indiscrezioni non sono state confermate ufficialmente. Anzi, il Palazzo ha sempre sostenuto che il motivo del ricovero in Svizzera riguarda esclusivamente lo stato di salute della Principessa. Anche la reazione di Alberto è stata piuttosto perentoria. Il Principe trova inaccettabili questi pettegolezzi nei confronti della moglie e ha ribadito apertamente che Charlene necessita di riposo totale e di cure per le conseguenze della gravissima infezione che l’ha colpita lo scorso maggio. E ha negato totalmente che la Principessa si sia sottoposta a un’operazione di chirurgia estetica.