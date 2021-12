“Charlene di Monaco è a Dubai dopo un intervento estetico fallito”

Charlene di Monaco, i gemelli compiono 7 anni

Charlene di Monaco si troverebbe a Dubai per riprendersi da un intervento di chirurgia estetica andato male. La Principessa sarebbe in esilio volontario per sottrarsi a sguardi indiscreti. Questo è quanto sostiene l’esperta spagnola di questioni reali Pilar Eyre.

Charlene di Monaco sfigurata dalla chirurgia estetica

Dalle pagine di Lectura, Pilar Eyre sostiene che Charlene di Monaco è stata sfigurata da un’operazione mal eseguita di chirurgia estetica. Smentisce le dichiarazioni di Alberto e del Palazzo secondo le quali la Principessa sarebbe ricoverata in una clinica, presumibilmente in Svizzera, per riprendersi mentalmente e fisicamente dalla grave infezione a orecchie, naso e gola che l’ha colpita lo scorso maggio e l’ha costretta per mesi a restare in Sudafrica.

L’esperta ha raccontato un’altra versione dei fatti: Charlene si sarebbe rifugiata a Dubai per nascondersi e ristabilirsi dalle conseguenze di un ritocchino finito male. Tuona Pilar Eyre dal suo blog: “La presunta malattia di Charlene di Monaco non è tale”.

Charlene di Monaco, la versione di Alberto

Naturalmente, Alberto di Monaco non ha commentato queste indiscrezioni. Il Principe ha dichiarato tempo fa a Paris Match che sua moglie non ha una malattia incurabile ma che si è reso necessario un periodo di degenza in clinica per riprendersi dalla grande spossatezza in cui l’ha lasciata l’infezione. Voci hanno parlato di problemi legati alla nutrizione e di disturbi del sonno che le hanno causato una dipendenza da sonniferi da cui si deve disintossicare.

Il Principe ha poi ribadito che non ci sono problemi di coppia tra loro ma che la separazione da Charlene è dovuta esclusivamente al suo stato di salute.

Da quando è tornata a Monaco, la Principessa non è mai apparsa in pubblico se non per le foto ufficiali scattate al suo rientro. Fin da subito, si è allontanata dai riflettori e poco dopo il Palazzo ha annunciato il suo ricovero in un centro lontano da Montecarlo, ma, stando ad Alberto, facilmente raggiungibile dal Principato.

Charlene di Monaco, il suo silenzio

Charlene è comparsa sui social il 10 dicembre per fare gli auguri di buon compleanno ai gemelli, Jacques e Gabriella, condividendo alcune foto dei suoi figli intenti a spegnere le candeline. L’ex nuotatrice non ha mai parlato da quando è tornata della sua malattia e delle sue condizioni di salute. E nessuno ovviamente ha fatto cenno a dove si trovi realmente, se in una clinica svizzera a 300mila euro al mese o a Dubai.