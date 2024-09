Charlene di Monaco, jumpsuit rosso fuoco, orecchini da 2.900 euro e foto eccezionale

Charlene di Monaco seduce al tradizionale picnic monegasco con la tuta rossa e in spiaggia si fa fotografare per la prima volta con la figlioccia

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Per Charlene di Monaco è stato un weekend molto impegnativo. Prima ha presenziato all’arrivo della gara di water bike sulla spiaggia di Larvotto, The Crossing: Calvi – Monaco, dove per la prima volta è stata fotografata con la figlioccia, Annabella, poi ha partecipato al tradizionale picnic monegasco. E in entrambe le occasioni ha scelto di indossare un jumpsuit, due modelli molto diversi tra loro che hanno in comune la capacità di esaltare la bellezza statuaria della Principessa.

Charlene di Monaco, jumpsuit di DVF – Diane von Furstenberg

La Riviera Water Bike Challenge è una sfida benefica, sostenuta dalla Fondazione Principessa Charlene di Monaco, e risponde perfettamente alla filosofia della moglie di Alberto che intende promuovere lo sport e i valori sportivi come simboli di solidarietà e perseveranza. Questo è il messaggio lanciato dal segretario generale della Fondazione, Gareth Wittstock, fratello di Charlene di Monaco.

Fonte: Getty Images

La Principessa dunque non poteva mancare all’arrivo degli atleti che hanno partecipato alla gara e li ha aspettati assieme a suo marito Alberto alla spiaggia di Larvotto. Per l’evento Charlene di Monaco ha indossato una tuta molto estiva, in jersey a sfondo bianco con stampe geometriche nere e marroni. Il jumpsuit, con scollo all’americana, è decorato da perle tai, ed è firmato DVF – Diane von Furstenberg. Il capo è un nuovo ingresso nel guardaroba della Principessa e costa 430 dollari.

Charlene ha completato il look da spiaggia con un paio di occhiali da sole di Louis Vuitton e delle ballerine nere, ideali per camminare sulla sabbia. Ad accompagnarla all’evento c’era suo marito Alberto che ha indossato una polo bianca, calzoncini corti e un berretto con visiera per proteggersi dal sole.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, la prima foto con la figlioccia

In questa occasione la Principessa di Monaco è stata fotografata per la prima volta con la sua figlioccia, Annabella. La piccola è figlia del pilota automobilistico Francesco Castellacci che partecipava alla gara di water bike. Così, Charlene ha preso in braccio la bambina e insieme hanno aspettato l’arrivo del suo papà.

Fonte: Getty Images

Charlene di Monaco, la tuta rosso fuoco al picnic

Ma gli impegni della Principessa non sono finiti qui. Infatti, domenica ha preso parte al tradizionale picnic monegasco, che dal 1931 si tiene ogni anno all’inizio di settembre per il ritorno al scuola. Con lei, oltre ad Alberto, c’erano anche i gemelli Jacques e Gabriella. La famiglia è arrivata al Parco Principessa Antoinette, dove erano raccolte circa 900 persone, e sono state accolte da bambine in costume che hanno regalato a Charlene e a Gabriella dei mazzi di fiori.

Fonte: Getty Images

Charlene era magnifica con una nuova tuta rosso fuoco, decisamente diversa da quella indossata in spiaggia. Si tratta di un jumpsuit asimmetrico che lascia scoperta una spalla, un capo di alta seduzione.

La Principessa lo ha abbinato a delle décolleté e a una cintura, color cuoio. Accessorio prezioso del suo look sono gli orecchini pendenti in oro giallo a doppio cerchio, il modello si chiama Coachella ed è firmato Vanrycke Paris. Costo? 1.450 euro ciascuno.

Fonte: Getty Images

Graziosissima anche Gabriella con un abito bianco leggero, mentre Jacques, come papà Alberto, ha indossato una camicia bianca e una giacca blu.