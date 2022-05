Chi è Gareth Wittstock, il fratello di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco, il viso la tradisce. L’imbarazzo di Alberto

A Monaco, è l’uomo del momento. Gareth Wittstock è il fratello minore di Charlene ed è stato indicato come l’unico uomo che potrebbe salvarla. Da se stessa, forse, e da quella vita di Palazzo che le è sempre stata stretta. Eppure, a vederlo presenziare agli eventi ufficiali del Principato, è sembrato tutt’altro che pronto a lasciare la Rocca, dando invece l’impressione di trovarsi particolarmente a proprio agio nei panni di un membro della Famiglia Reale.

Chi è Gareth Wittstock

Nato e cresciuto in Sudafrica come sua sorella Charlene, Gareth Wittstock si è trasferito nel Principato quando lei ha sposato il Principe Alberto. Fuori da Monaco è praticamente uno sconosciuto, mentre tra le mura della Rocca è un personaggio di rilievo. Non di certo come i fratelli degli altri Royal, come ad esempio Pippa Middleton, che conducono una vita normale e lontana dagli impegni di Corte. Dopotutto, è sempre sembrato perfettamente a suo agio. In assenza della Principessa, bloccata in Sudafrica per una grave infezione otorinolaringoiatrica, ha presenziato a tutti gli eventi pubblici insieme a sua moglie Roisin Galvin e al fianco di Alberto, Carolina, Stephanie e tutti i nipoti.

Per alcuni, è persino inconcepibile che compaia nelle foto ufficiali della Famiglia Reale e che sia presente sul balcone che ospita i Royal nel giorno della Festa Nazionale del Principato, alla quale ha preso parte in assenza di Charlene. La Principessa, lontana da casa, stava cercando di risolvere i suoi problemi di salute in Sudafrica, dalla quale è tornata in autunno per poi spostarsi in Svizzera per la convalescenza.

Gareth Wittstock, l’amore per Roisin e le attività di beneficenza

A Monaco, Gareth Wittstock ha anche trovato l’amore. È infatti lì che ha conosciuto e si è innamorato di Roisin Galvin, la donna che l’ha reso padre della piccola Kaia Rose. La passione è esplosa immediatamente, tant’è che hanno poi deciso di sposarsi nel 2015 alla presenza della Famiglia Grimaldi. Per avvicinarsi alle tradizioni del Principato, ha inoltre deciso di convertirsi al cattolicesimo e fare da padrino di battesimo a Gabriella.

È inoltre coinvolto nell’attività di charity presenziata da sua sorella, la Princess Charlène of Monaco Foundation, alla quale la Principessa tiene moltissimo. Gareth è (anche) un ingegnere informatico. I due sono legatissimi, come lui stesso aveva avuto modo di dichiarare in passato, ed è per questo che è l’uomo che gli è rimasto vicino in ogni momento, anche in quelli più bui.

Il futuro di Charlene a Monaco

Il suo ritorno in pubblico è avvenuto a distanza di mesi dalla sbarco alla Rocca ma non ha contribuito a rischiarare quell’ombra di tristezza che vela i suoi occhi. Si è parlato di divorzio, di un accordo milionario perché resti al fianco di Alberto e – addirittura – di un piano per lasciare il Principato insieme al fratello, l’unico in grado di salvarla.

Alberto ha, invece, sempre smentito ogni voce riguardante il presunto divorzio dalla moglie, rilasciando sporadici aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Tornata al suo fianco, ufficialmente, nelle foto di Pasqua, Charlene è apparsa sempre più distante da lui e da quella vita che non ha mai accettato davvero.