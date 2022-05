Charlene di Monaco, 12 milioni di euro all’anno per tornare a casa

Charlene di Monaco, il viso la tradisce. L’imbarazzo di Alberto

Charlene di Monaco sarebbe tornata nel Principato e avrebbe ripreso, appena possibili, i suoi impegni istituzionali dopo che suo marito Alberto ha firmato un contratto che le garantisce uno stipendio di 12 milioni di euro all’anno.

Charlene di Monaco, il contratto misterioso con Alberto

L’indiscrezione su un presunto contratto che Alberto avrebbe sottoscritto a favore di sua moglie Charlene di Monaco per farla tornare a Montecarlo circola da tempo. Ma si riteneva che il documento regolasse solo la vita di coppia, non si era mai parlato di soldi. In pratica, doveva trattarsi di un accordo privato tra Alberto e Charlene per evitare il divorzio e salvare le apparenze pur facendo vite separate, lei a Roc Angel, la dimora dei Grimaldi in collina e lui a Palazzo. La Principessa, appena ripresa dalla malattia, sarebbe poi tornata ai suoi doveri, come effettivamente ha fatto il 30 aprile scorso, presentandosi per la prima volta a un evento ufficiale dopo un anno di assenza.

Charlene di Monaco, perché Alberto la paga 12 milioni di euro

Ma il magazine Here aggiunge un dettaglio non di poco conto a proposito del fantomatico contratto. Secondo quest’ultimo, Charlene avrebbe imposto anche una cifra per tornare a Montecarlo. I rumors parlano di ben 12 milioni di euro che Alberto le dovrebbe pagare ogni anno. D’altro canto, il Principe non ha mai badato a spese quando si è trattato della moglie. Infatti, sborsa 12mila euro a seduta per il suo guro mentale che la sta aiutando a riprendersi da uno stato di forte debilitazione psico-fisica in cui l’ha lasciata la grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha colpita lo scorso anno. Inoltre, ha pagato la clinica esclusiva in svizzera 18mila euro a settimana per tutte le cure necessarie a sua moglie.

E ora questi 12 milioni di euro come stipendio annuo che Charlene pare abbia chiesto per assolvere i suoi doveri di Principessa. Naturalmente da Palazzo non è arrivato nessun commento all’indiscrezione. Ma ormai anche Alberto si è stancato di smentire i continui gossip che lo stanno tormentando da un anno, tra voci di divorzio e strani interventi chirurgici che avrebbero deturpato sua moglie. Nemmeno di fronte all’evidenza, ossia quado Charlene ha presenziato all’E-Prix si sono smorzate. Si è preferito dire che i medici europei hanno rimediato ai danni provocati dai chirurghi di Dubai.

Alberto di Monaco, sorrisi con Sarah Ferguson

Sta di fatto comunque che Alberto e Charlene sembrano davvero vivere separati. Dopo la partecipazione all’evento del 30 aprile, Charlene è sparita di nuovo, mentre il Principe continua a mostrarsi in pubblico da solo. E quando per dovere istituzionale incontra altre donne si mostra ben più caloroso che con sua moglie.

Ad esempio è volato a Göteborg dove ha incontrato Sarah Ferguson, l’ex moglie del Principe Andrea. I due hanno inaugurato il Perfect World Foundation’s Project Ocean. Insieme hanno posato soddisfatti e sorridenti per le foto ufficiali. E ovviamente di Charlene nemmeno l’ombra.