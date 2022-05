“Charlene di Monaco sfigurata”: la verità sull’intervento chirurgico

Charlene di Monaco, il viso la tradisce. L’imbarazzo di Alberto

Charlene di Monaco non si è mostrata per mesi perché sfigurata da un intervento estetico riuscito male, ma i chirurghi plastici europei sono riusciti a sistemare il danno.

Charlene di Monaco sfigurata, la verità sull’intervento finito male

A rendere nota l’indiscrezione del problema di Charlene di Monaco è stata la giornalista Pilar Eyre che a inizio anno giustificò la sparizione di Charlene di Monaco col fatto che la Principessa si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica sulla parte destra del viso a Dubai. Purtroppo, però l’operazione non sarebbe andata a buon fine e Charlene ne è uscita deturpata. La situazione era talmente grave che la moglie di Alberto si è nascosta per mesi, evitando di mostrarsi anche in foto.

La tesi di Pilar Eyre però sembra perdere di sostanza nel momento in cui Charlene è tornata in pubblico. L’occasione è stata il Monaco ePrix dove è apparsa con Alberto e i figli, Jacques e Gabriella. La Principessa non mostrava alcun segno del presunto intervento e il suo viso è apparso perfetto come al solito. Anzi, rispetto allo scorso novembre, l’ultima volta che si è mostrata prima del ricovero in Svizzera, è più in forma e ha acquistato peso.

Dunque, la giornalista sembra aver fatto un buco nell’acqua col suo scoop. Ma in realtà, la Eyre ha una giustificazione per tutto questo. La sua versione racconta che Charlene è stata sfigurata dai medici di Dubai che non sono stati in grado di rimediare all’errore commesso, ma i chirurghi estetici europei l’hanno salvata, ridonandole il suo vero aspetto. Per questo motivo da novembre a marzo la Principessa è stata ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera dove era isolata da tutti, proprio per non farsi vedere. Unica eccezione Alberto e i figli che durante le vacanze di Natale sono andati a trovarla. Poi quando è stata dimessa, per altri due mesi è stata nascosta, ufficialmente per continuare in tranquillità le terapie, cure che forse prevedevano anche dei trattamenti per il viso.

Charlene di Monaco, la crisi con Alberto

Dal canto loro, il Palazzo e Alberto hanno sempre dichiarato che la Principessa è stata colpita da una grave infezione a gola, orecchie e naso che l’ha fortemente debilitata. Bisognosa di tranquillità e riposo, si è ritirata a vita privata fino al 30 aprile quando è comparsa dopo un anno a un evento ufficiale.

Se la Eyre parla di un fantomatico intervento chirurgico andato male, la maggior parte dei media francesi sono convinti che dietro l’isolamento di Charlene ci sia in atto una crisi coniugale e le ultime prove sarebbero proprio le foto scattate durante la gara di auto elettriche dove il gelo e il distacco tra lei e Alberto si è reso più che evidente.