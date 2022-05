Charlene di Monaco e Alberto ormai non hanno più niente da dirsi

Charlene di Monaco, il viso la tradisce. L’imbarazzo di Alberto

Charlene e Alberto di Monaco ormai non hanno più niente da dirsi. Anche se non divorzieranno mai, il loro matrimonio ormai è solo di facciata. Entrambi stanno recitando il loro ruolo e mantenendo le formalità per il bene del Principato e dei loro figli, Jacques e Gabriella, che hanno avuto un anno difficile con la mamma malata e lontana.

Charlene e Alberto di Monaco non si parlano più

A sostenere questa tesi è Michael Begasse, esperto di teste coronate. Ma non è il solo a credere fortemente che ormai non c’è più nulla tra Charlene e Alberto di Monaco. Il colpo di grazia al loro matrimonio lo avrebbe dato la malattia della Principessa che, colpita a maggio 2021 da una grave infezione a orecchie, gola e naso, è stata costretta a stare lontana per mesi da casa, prima bloccata in Sudafrica e poi ricoverata in una clinica svizzera extra lusso per riprendersi dalla debolezza psico-fisica cui la malattia l’aveva ridotta.

I mesi di lontananza e la sofferenza hanno portato Charlene di Monaco e Alberto a prendere strade sempre più lontane tra loro, nonostante il Principe si sia preso curo della moglie in modo impeccabile, spendendo ancora adesso 12mila euro al giorno per il suo guru mentale, e nonostante gli sforzi della Principessa per ribadire il suo affetto al marito. Sta di fatto però che le cose non hanno funzionato e che dopo tanti mesi lontana dalla vita pubblica, Charlene non ha più intenzione di tornare alla vita che faceva prima a Palazzo e che già mal sopportava.

Charlene di Monaco costretta a stare in pubblico

Lei e Alberto sarebbero quindi venuti a un accordo. Niente divorzio ma case separate e soprattutto nessuna forzatura a riprendere gli impegni istituzionali. Così dopo due mesi dal suo ritorno, finalmente Charlene è comparsa al fianco del marito per il Monaco ePrix.

Ma come ha sottolineato Begasse, la loro presenza insieme non ha fatto che dimostrare il gelo che c’è tra loro. Di fatto, marito e moglie si sono ignorati per tutto il tempo. Pochissimi gli sguardi e sempre glaciali, così come a stento si sono parlati. In altri termini, “non hanno più niente da dirsi”. Secondo l’esperto Alberto “Sembrava fuori contesto mentre sua moglie sembrava essere stata obbligata a presentarsi all’evento”. In effetti, il Principe di solito è molto a sua agio durante gli incontri mondani, chiacchiera e ride coi suoi ospiti, ma stranamente con Charlene si teneva a debita distanza e non la considerava. E lei faceva altrettanto.

Stranamente impacciata, la Principessa ha tentennato quando è venuto il momento di prendersi la scena durante la premiazione. L’unico sostegno di Charlene sembrano i figli. Il modo in cui abbraccia Gabriella indica certamente che vuole proteggerla, ma d’altro canto sembra anche che lei stessa tragga forza da questo gesto.

Begasse non è il solo a leggere nel comportamento dei Principi i classici segni della rottura. In fondo, tutti abbiamo presenti le immagini di Carlo e Diana con i visi seri che nemmeno si guardavano in faccia. Alberto e Charlene sembrano farci rivivere la stessa storia, ma come ha detto un’amica del Principe, loro non possono permettersi di divorziare.

L’unica ad avere un’opinione diversa è l’estetista e make up artist di Charlene, Loni Baur, che ha dichiarato che la Principessa viene descritta in modo distorto. “È sottoposta a una pressione incredibile. Charlene è una madre molto amorevole che deve padroneggiare molto i suoi figli e la loro privacy e lo fa con umorismo e fascino”.