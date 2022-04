Charlene di Monaco, Alberto paga 12mila euro al giorno il suo guru mentale

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Charlene di Monaco è stata dimessa lo scorso marzo dalla clinica svizzera e prosegue a casa le sue cure. Per ritrovare il suo equilibrio psico-fisico, la Principessa è stata seguita da un mental coach o metal guru che Alberto ha pagato 12mila euro al giorno. Non è chiaro se anche adesso che non è più ricoverata, le sedute con l’esperto proseguano.

A dir la verità, non è nemmeno chiaro dove si trovi esattamente Charlene di Monaco che è praticamente sparita dalle scene. In un primo tempo, si è parlato di Roc Angel, la tenuta in collina dei Grimaldi sopra Montecarlo, ma dopo che è stata avvistata all’aeroporto di Nizza si è ipotizzato che si sia trasferita in Corsica, per sfuggire alle tensioni con Alberto che è anche sull’orlo del fallimento.

Charlene di Monaco, quanto Alberto spende per le sue cure

Sta di fatto che per la felicità e il benessere della moglie, Alberto di Monaco non ha badato a spese e ha cerca di accontentarla in tutti i modi. Almeno in tutto quello che gli è consentito. L’unica cosa che non è riuscito a fare per lei è allontanare la sua ex Nicole Coste che sta compromettendo seriamente il suo matrimonio.

Stando a quanto riporta Times News, Alberto avrebbe speso 43mila euro a settimana nei quattro mesi di soggiorno di Charlene presso la clinica svizzera Les Alpes, a Montreux, una sorta di resort vicino al lago di Ginevra. In questi 43mila euro sono compresi 12mila euro a seduta per il mental guru, un esperto che ha seguito la Principessa nel suo percorso di ripresa psicologica, dopo il profondo stato di disagio e prostrazione in cui l’ha gettata la grave infezione a naso, orecchie e gola che l’ha colpita lo scorso maggio.

Charlene di Monaco, chi è il suo mental guru

Il mental coach che si è occupato di Charlene di Monaco è Topes Calland che annovera tra i suoi pazienti oligarchi russi, figli di milionari che ha aiutato a ritrovare il proprio equilibrio. Laureato a Oxford, applica una tariffa di 12mila euro al giorno. La clinica svizzera, contattata da Bild, però ha rifiutato di commentare.

Topes Calland fa parte di una squadra di 30 specialisti che hanno seguito giorno e notte Charlene di Monaco durante il suo ricovero nella clinica svizzera dotata di tutti i confort. La Principessa ora continua le sue terapie a casa, dove esattamente non si sa. Però, stando alle indiscrezioni dei media francesi, sta seguendo una dieta personalizzata curata da uno chef stellato e ogni giorno pratica yoga e nuoto. È probabile che la consulenza del mental guru sia ancora richiesta.

Il Palazzo ha dichiarato recentemente che Charlene sta continuando le sue cure e che tornerà gradualmente alla vita pubblica. “Le prossime settimane dovrebbero consentire alla Principessa Charlene di rafforzare ulteriormente la sua salute, prima di riprendere gradualmente i suoi doveri e impegni ufficiali”, si legge nella nota.