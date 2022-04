Charlene di Monaco, “crolla il matrimonio con Alberto: fuga in Corsica”

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Le notizie su Charlene e Alberto di Monaco si fanno sempre più contrastanti. Secondo le ultime indiscrezioni il matrimonio sarebbe ormai agli sgoccioli ed è solo una questione di tempo perché crolli definitivamente. Tanto che si parla di una presunta fuga in Corsica.

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: è giallo

La questione è intricata ed è difficile capire quale sia la verità. Se rimaniamo ai semplici fatti, sappiamo che Charlene di Monaco vive separata da suo marito Alberto da ormai 11 mesi. Era maggio 2021 quando arrivò la notizia della grave infezione che ha colpito la Principessa a orecchie, naso e gola. La malattia l’ha bloccata in Sudafrica fino agli inizi dello scorso novembre.

Dalle poche recenti immagini condivise su Instagram, è evidente che Charlene di Monaco è malata, quantomeno sofferente ed è anche molto dimagrita. Tornata a Montecarlo, la Principessa, molto spossata, è stata ricoverata in una clinica in Svizzera da dove è uscita solo a inizio marzo. Da allora si sono perse le sue tracce. Si dice sia a Roc Angel.

In questo anno, la posizione del Palazzo è stata chiara: Charlene è lontana dal Principato e dalla sua famiglia a causa della grave infezione. Non ha altre malattie o disturbi. Il matrimonio con Alberto è saldo e i due si amano. Ma c’è un “ma”. Persino uno dei massimi esperti della Famiglia Grimaldi, Stéphane Bern, dà opinioni contrastanti sulla coppia monegasca.

Alla fine di luglio dello scorso anno, il giornalista tuonava su Paris Match: “Tutti cominciano a credere che Charlene non tornerà più. Charlene e Alberto sono sul punto di rompere?”. Poi qualche mese più tardi su Gala era di opinione completamente diversa: “Charlene ha passato un anno molto difficile con molti problemi di salute. Come molte persone che hanno subito traumi del genere, ha bisogno di riposo. Alberto ha bisogno di sua moglie al suo fianco. Le auguriamo di tornare in forma possibile per adempiere ai suoi doveri di moglie del capo dello stato e di madre. I bambini hanno bisogno di lei”. E adesso?

Charlene di Monaco fugge in Corsica

Adesso si parla di una fuga vera e propria di Charlene da Monaco e del suo matrimonio con Alberto ormai al capolinea. Secondo le ultime voci, la Principessa sta continuando la sua convalescenza a Roc Angel, sopra Montecarlo, dove segue una dieta personalizzata e la terapia prescrittale dai medici svizzeri. Qualche giorno fa è stata paparazzata all’aeroporto di Nizza, ancora molto magra. Si è ipotizzato che stesse tornando a Zurigo per un check up medico. Ma pare che in realtà stesse fuggendo dal Principato, per rifugiarsi in Corsica. La stampa francese insiste sul fatto che nessuno sa dove si trova con certezza la moglie di Alberto.

Come riporta LC News, Stéphane Bern ricorda che: “Tutti sanno che Charlene tende a sottrarsi al protocollo alla prima occasione. Trascorre le sue giornate tra il rifugio di Roc Angel e le vacanze in Turchia”. A complicare ulteriormente la situazione, i documenti scottanti pubblicati per indebolire il potere di Alberto.