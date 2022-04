Charlene di Monaco, spuntano documenti scottanti. Alberto sull’orlo della rovina

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

Nuove nubi si addensano sul Principato. A minacciare Alberto non c’è solo Charlene di Monaco che pare abbia pronunciato per la prima volta la parola divorzio, ma anche dei documenti resi pubblici da una fonte ambigua che parlano di un complotto per colpire il Principe e sgretolare il suo Palazzo.

Charlene di Monaco e la crisi di Alberto

Alberto di Monaco nell’ultimo anno ha dovuto sostenere da solo le sorti del Principato, per quanto abbia potuto contare sull’aiuto delle sorelle, Carolina e Stéphanie. Sua moglie Charlene di Monaco non si è ancora ripresa dalla grave infezione a orecchie, gola e naso che l’ha colpita lo scorso maggio. Ritirata a Roc Angel, la casa di campagna dei Grimaldi, è ancora fortemente debilitata. Peserebbe meno di 50 chili, si nutre ancora solo di cibi liquidi ed è sotto controllo medico costante, tanto da essere stata fotografata all’aeroporto di Nizza mentre presumibilmente si imbarcava per Zurigo per sottoporsi a un check up nella clinica in cui è stata ricoverata per mesi.

Alberto si è quindi trovato in difficoltà in questi mesi, pressato dagli impegni istituzionali e dai suoi doveri di padre, dato che si è dovuto occupare da solo dei gemelli Jacques e Gabriella da solo, mentre la moglie veniva curata prima in Sudafrica e poi in Svizzera.

Il complotto contro Alberto di Monaco

Ma a mettere in discussione il potere di Alberto nel Principato sono soprattutto dei documenti resi pubblici recentemente da dove emergono delle speculazioni ai danni del Principe.

A rivelare il complotto contro di lui è Le Monde che parla di uno scontro violento tra il ricchissimo imprenditore immobiliare Patrice Pastor e alcuni membri molto influenti dell’entourage del Principe Alberto. Si tratta di veri e propri intrighi di Palazzo. Stando a Le Monde sarebbero in corso due inchieste giudiziarie, una a Parigi e una a Monaco, per far luce su un’organizzazione che punta a indebolire Alberto attraverso operazioni finanziarie.

I documenti, noti come Dossier du Rochers, sono apparsi su siti anonimi e intendono screditare quattro uomini di fiducia del Principe. L’operazione di destabilizzazione digitale è stata stimata in svariati milioni ed è volta a colpire Alberto tramite i suoi più stretti collaboratori. Il Principe è infatti accusato di essere troppo debole e ingenuo e di chiudere un occhio sulle operazioni del “Club dei 4”, riporta Closer.