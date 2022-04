“Charlene e Alberto di Monaco vivono separati”: parla l’amica del Principe

Charlene di Monaco, Alberto si consola con la cugina

Charlene e Alberto di Monaco vivono separati ma non divorzieranno. Ad affermarlo è Vera Dillier, storica amica del Principe che ha trascorso molte vacanze invernali nella casa di lei a Sankt Moritz.

Charlene di Monaco e Alberto sono separati

Intervistata dal magazine Oggi, Vera Dillier racconta come stanno davvero le cose tra Charlene di Monaco e Alberto. Da un anno ormai circolano voci su una crisi matrimoniale tra i due che prontamente hanno smentito. Ma ormai nessuno crede più a queste manifestazioni di affetto che sembrano da manuale. E poi ci sono le ultime foto, scattate per Pasqua, che tradiscono tutto il gelo e la distanza che si è creata tra Charlene e Alberto, freddezza aumentata anche dai tanti mesi di lontananza della Principessa a causa delle sue condizioni di salute.

Charlene di Monaco, le rivelazioni dell’amica di Alberto

Dunque, a fare chiarezza ci pensa l’amica del Principe che a Oggi ha confermato che Alberto e la moglie vivono separati. Lei si è trasferita definitivamente a Roc Angel, nella tenuta di campagna dei Grimaldi, sopra Montecarlo, così può stare coi figli quando vuole. Spiega la Dillier che la separazione: “Nel Palazzo non è un segreto per nessuno. Un rapporto stretto o un grande amore non è mai esistito fra di loro. Sulla Rocca si dice che Charlène apparirà ogni tanto a qualche evento pubblico, a dimostrare che tutto va bene. Insomma, si cerca di salvare le apparenze”.

Charlene di Monaco, perché non divorzia da Alberto

Di divorzio però non se ne parla nemmeno. “A quei livelli non si divorzia. Ci sono solo poche eccezioni, come il principe Carlo con Diana. Se poi si osservano foto recenti di Charlène, è evidente che non sta bene. Così il principe mette a sua disposizione la residenza di Roc Agel e per lui la questione è chiusa. Ora prenda Carolina di Monaco ed Ernst August von Hannover. O l’ex re di Spagna Juan Carlos e sua moglie Sofia. Lui la tradiva di continuo e la regina ne ha sofferto molto. Ma sono sposati da 60 anni”.

E poi Charlene non accetterebbe mai di lasciare i gemelli, Jacques e Gabriella, come aveva dichiarato mesi fa un amico della Principessa. Ma caso di divorzio, i bambini resterebbero col padre, il loro destino infatti è legato indissolubilmente al Principato.

Infine, Vera Dillier parla della malattia di Charlene e delle indiscrezioni sul mental coach, pagato 12mila euro al giorno, per farla riprendere. “Charlène si trova talmente male a corte che è finita in depressione. […] Essere principesse o regine non è un divertimento, ma un mestiere molto duro”.