Charlene e Alberto di Monaco, separazione in atto: salvano il salvabile

Charlene di Monaco, Alberto si consola con la cugina

L’unione di Charlene e Alberto di Monaco sembra davvero scricchiolare, tanto che si parla di una separazione in atto. La coppia salverebbe le apparenze per il bene del Principato e dei figli, Jacques e Gabriella, il cui destino è legato a doppio filo a Montecarlo.

Charlene e Alberto di Monaco, le prove della separazione

A mettere in luce gli indizi sulla crisi, di cui si parla ormai da un anno, che starebbero vivendo Charlene di Monaco e suo marito Alberto, sono gli esperti del linguaggio del corpo, in particolare Judi James che ha sottolineato come ancora una volta la coppia appaia fredda e distaccata nelle foto scattate per Pasqua.

Paradossalmente quei ritratti ufficiali che dovevano mettere a tacere le voci sulla sparizione di Charlene dal Principato e la conseguente indiscrezione sulle difficoltà coniugali hanno gettato invece benzina sul fuoco. A tutto questo si aggiunge il fatto che Alberto continua a presenziare da solo agli eventi, anche dopo Pasqua, mentre la Principessa è apparsa in forma nelle nuove foto. Ma procediamo con ordine.

Charlene e Alberto di Monaco, freddi e distaccati nelle foto

Judi James ha analizzato per il Daily Mail i ritratti ufficiali di Charlene e Alberto coi gemelli realizzati per le feste pasquali. Si tratta delle prime immagini della Principessa dallo scorso novembre e la conferma che da quando è tornata dalla clinica svizzera in cui era ricoverata da mesi si trova a Montecarlo. Si era infatti vociferato che fosse partita per la Corsica.

L’esperta sostiene che le pose nelle foto sono finte e che si nota l’imbarazzo soprattutto di Alberto, costretto a stare in ginocchio in modo del tutto innaturale, con una mano verso la schiena di Charlene che però non la tocca, dimostrando un senso di disagio nei suoi confronti. Dunque, delle immagini poco spontanee che invece di trasmettere unione e affetto, restituiscono un senso di gelo e finzione. Solo il comportamento che i Principi hanno verso i figli esprime calore e protezione.

Nel frattempo, poco prima Alberto aveva presenziato alle finali di tennis con sua cugina di secondo grado, Mélanie-Antoinette de Massy, dove la bacia sulla guancia e la tiene a braccetto. Un atteggiamento completamente diverso, nonostante si trattasse anche in questo caso di un evento istituzionale.

Charlene di Monaco sparita, Alberto visita la Puglia da solo

Dal canto suo, Charlene è sparita di nuovo. Completamente eclissata, non ha seguito il marito nel viaggio ufficiale in Puglia. Alberto infatti si trova in Italia per un tour di Stato. Ma ancora una volta è da solo. Il Principe è arrivato a Trani, accolto in piazza Duomo dal sindaco Amedeo Bottaro e dal presidente del consiglio comunale, Giacomo Marinaro. Insieme hanno visitato la cattedrale e il castello. Poi ad Alberto è stata offerta una cena nel ristorante stellato “Quintessenza”. Nella sua agenda sono presenti le seguenti tappe: Canosa di Puglia e a Spinazzola, Matera e Alberobello. Il suo ritorno a Montecarlo è previsto per venerdì 22 aprile.

Charlene, presumibilmente, è rimasta nel Principato, forse a Palazzo o forse a Roc Angel, la magione in collina dei Grimaldi. È probabile che l’ex nuotatrice abbia deciso di restare a casa perché non totalmente ristabilita, sebbene dalle foto è apparsa meno debilitata di qualche mese fa, questo grazie alle cure e a una dieta personalizzata stabilita dai suoi medici svizzeri. Potrebbe anche darsi che non abbia voluto staccarsi dai suoi figli dai quali è stata costretta a stare lontana per quasi un anno, a causa della grave infezione a naso, gola e orecchie che l’ha colpita nel maggio 2021. Ma al momento il Palazzo non ha fatto alcuna dichiarazione su quando la Principessa tornerà ai suoi doveri.