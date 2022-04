“Charlene di Monaco è una maschera di sofferenza” e Alberto prende il volo

Charlene di Monaco, Alberto si consola con la cugina

Charlene e Alberto di Monaco sono dati ormai per separati in casa, anzi nemmeno in casa visto che lei risiede stabilmente a Roc Angel mentre lui a Palazzo. Intanto, emergono nuovi dettagli sul compromesso che la coppia ha raggiunto per salvare le apparenze.

Charlene e Alberto di Monaco, separati in casa

Dopo i mesi trascorsi in Sudafrica e poi in Svizzera, Charlene di Monaco è tornata finalmente a casa ma non per riprendere i suoi doveri di Principessa. Prima di rientrare pare abbia stipulato un accordo con Alberto. Da un lato lei si impegnava a mantenere il suo ruolo istituzionale per il bene del Principato e per garantire un futuro ai suoi figli Jacques e Gabriella, dall’altro lui le ha promesso una maggiore libertà dai vincoli del protocollo.

Come è noto, Charlene non si è mai del tutto abituata alla vita di Corte e nemmeno ha cercato di nasconderlo, tanto da attirarsi l’appellativo di Principessa triste. Tristezza che lei una volta giustificò con la nostalgia dell’Africa dove è nata, ma che in realtà cela un disagio ben più profondo, ossia una certa ripugnanza per le formalità del Palazzo e soprattutto il senso di non essere ben accetta dalla Famiglia Grimaldi, in particolare da Carolina per la quale ha da sempre provato una forte gelosia, al punto da chiedere al marito di estrometterla dagli eventi più importanti del Principato. Pensare che è proprio grazie a Carolina che Alberto nei mesi di assenza di Charlene ha potuto tenere fede a tutti i suoi impegni badando anche ai gemelli.

Charlene di Monaco, una maschera di sofferenza

Raggiunto il compromesso, Charlene e Alberto di Monaco hanno continuato a vivere separatamente le loro esistenze. Si sono giusto ritrovati per realizzare le foto ufficiali di Pasqua dove è evidente tutta la freddezza e l’imbarazzo tra loro. D’altro canto che le cose tra loro potessero durare a lungo era impensabile, come commenta una fonte anonima al magazine Gala.

Paragonando Charlene a Grace Kelly, l’insider sottolinea come anche la seconda si abituò con difficoltà alla vita di Palazzo ma aveva gli strumenti per riuscirci. La moglie di Alberto invece no: “Charlene ha sempre avuto un’aria distaccata oppure una maschera di sofferenza che nessuno poteva illuminare. Non è una moglie da esibire come un trofeo”.

Alberto di Monaco vola dalla ex Nicole Coste

Per questo motivo le cose non hanno funzionato tra il Principe e l’ex nuotatrice, al punto da portarli alla rottura che non sarà mai ufficializzata con un divorzio come ha raccontato un’amica storica di Alberto. I due hanno trovato il giusto compromesso di mantenere salve le apparenze ma di vivere separatamente, tanto che secondo LC News, il Principe sarebbe volato in Italia subito dopo Pasqua non solo per il tour ufficiale in Puglia ma si mormora per incontrare la sua ex Nicole Coste che si trovava lì insieme al figlio avuto da lui, Alexander.

Intanto, stando ai patti Charlene dovrebbe tornare in pubblico per due competizioni benefiche a Montecarlo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno