Charlene di Monaco, la confessione dell’estetista chiarisce tutto. Anello compreso

Charlene di Monaco, il viso la tradisce. L’imbarazzo di Alberto

Charlene di Monaco è tornata finalmente in pubblico in carne e ossa dopo mesi di assenza. Ha cambiato look e il messaggio che ha voluto dare al mondo è quello di moglie amorevole con tanto di anello di fidanzamento al dito e di madre tenera e premurosa. Qualcosa però non torna e a chiarire ci pensa l’estetista della Principessa, Loni Baur.

Charlene di Monaco, il nuovo look androgino piace

Charlene di Monaco ha presenziato alla gara del Monaco ePrix, sesto appuntamento del Campionato mondiale di Formula E. La Principessa si è presentata con un tailleur pantalone grigio antracite, dai volumi ampi, firmato dal brand svizzero Akris, mentre dagli spacchi profondi dei pantaloni spuntano le classiche décolletée nere e l’inconfondibile suola rossa di Louboutin. Lo stile maschile dell’outfit è perfetto per il nuovo taglio cortissimo e biondo platino scelto dalla moglie di Alberto, mentre lo sguardo è reso ancor più tagliente dal make up metallizzato e eyeliner definito e allungato.

Charlene sembra un’altra persona rispetto allo scorso novembre, quando tornata dal Sudafrica dopo mesi di assenza è apparsa profondamente provata e dimagrita a causa della grave infezione che l’ha colpita a orecchie, naso e gola. La Principessa è intenzionata a mettere a tacere le voci sulla separazione da Alberto, nonostante sembri quasi certo che i due vivano in luoghi diversi, lei a Roc Angel e lui a Palazzo.

Charlene di Monaco, parla l’esperta di linguaggio del corpo

In ogni caso, è suo dovere salvare le apparenze e si presenta al fianco del marito, ma standogli a debita distanza. I due si scambiano rari sguardi che non sembrano per niente complici o coinvolti. Ancora una volta sono la freddezza e il distacco a farla da padroni. Ma Charlene ci tiene a mostrare al mondo che lei è ancora la moglie di Alberto e per questo ostenta il suo anello di fidanzamento, un enorme solitario che vale migliaia di euro.

L’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, consultata da Daily Mail, insiste sulla “espressione pensierosa” e “l’isolamento” dei Charlene di Monaco. “La Principessa sembra distante dalla sua famiglia, nonostante coccoli la figlia Gabriella”. E sottolinea come l’aver appoggiato le mani sulle spalle della sua bambina sia un gesto per dirle che “è amata e protetta e ha enfatizzato anche sul matrimonio ostentando l’anello di fidanzamento per presentarsi come moglie amorevole”.

Charlene di Monaco, le confessioni dell’estetista

Un atteggiamento contrastante dunque quello della Principessa che viene però chiarito dalle confessioni della sua estetista, Loni Baur. La make up artist tedesca ha conosciuto Charlene diversi anni fa a Parigi e tra loro si è creata un’intesa perfetta. Poco dopo la moglie di Alberto l’ha chiamata, chiedendole di truccarla per il Ballo della Rosa. La Baur ovviamente ha accettato e ha lavorato con la Principessa a Palazzo.

Intervistata dal magazine Bunte, Loni Baur ha fatto chiarezza: “Non mi piace molto leggere articoli negativi su di lei perché viene data un’immagine sbagliata. È sottoposta a una pressione incredibile. Charlene è una madre molto amorevole che deve padroneggiare molto i suoi figli e la loro privacy e lo fa con umorismo e fascino”. Dunque, per la truccatrice quello che si scrive sulla Principessa è falso e dà di lei un’immagine distorta.