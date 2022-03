“Charlene di Monaco sfigurata: cicatrici sul volto e labbra spesse”

Charlene di Monaco lascia ancora soli i gemelli con Alberto

L’indiscrezione secondo cui Charlene di Monaco sarebbe rimasta sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica si fa nuovamente insistente dopo che la Principessa è stata fotografata a Nizza con un nuovo look e dopo alcune voci avvalorate dai media francesi e tedeschi.

Charlene di Monaco, l’intervento chirurgico che l’ha sfigurata

Charlene di Monaco è tornata all’inizio di marzo nel Principato dopo un lungo ricovero in una clinica svizzera per riprendersi da uno stato di forte debilitazione psico-fisica causata da una grave infezione a naso, orecchie e gola che l’ha tenuta per mesi in Sudafrica dove ha subito tre interventi in anestesia totale.

Charlene di Monaco: viso gonfio, cicatrici, labbra spesse

Nonostante la Principessa si trovi a Montecarlo, nessuno l’ha più vista e molte supposizioni sulla sua assenza sono state formulate. Si è di nuovo parlato di una crisi matrimoniale con Alberto o di uno stato di salute ancora del tutto precario. Ora però si fa nuovamente largo l’ipotesi, formulata dall’esperta reale spagnola Maddalena Mastrostefano, che Charlene sia vittima di un intervento di chirurgia estetica riuscito male, a causa del quale è rimasta sfigurata. I magazine Soir Mag e Frau in Spiegel avvalorano tale idea, affermando che la moglie di Alberto stia combattendo con delle infezioni che l’hanno resa irriconoscibile e per questo motivo avrebbe deciso di allontanarsi da Palazzo.

Dopo le cure prestatele nella clinica di Zurigo, i medici hanno permesso a Charlene di continuare la terapia a casa. La Principessa, ancora sfigurata, avrebbe però deciso di trasferirsi a Roc Angel, la magione dei Grimaldi sulla collina sopra Montecarlo. Secondo Soir Mag: “Charlene di Monaco ha delle cicatrici sul volto, il viso è gonfio e le sue labbra sono spesse in modo anomalo”. La moglie di Alberto starebbe seguendo delle procedure mediche “per combattere le infezioni e tornare a Palazzo quanto prima”.

Charlene di Monaco fotografata a Nizza

A queste indiscrezioni si aggiungono alcune foto di Charlene scattate tra il 26 e il 27 marzo a Nizza, svelate nel programma Royal Talk in onda sul canale tedesco RTL. Voici, che riporta la notizia, sostiene che l’ex nuotatrice ha cambiato look. Sebbene abbia mantenuto il suo taglio rock, avrebbe optato per un nuovo colore di capelli, che sarebbe biondo platino.

Al momento però non ci sono foto ufficiali della Principessa e il Palazzo si attiene a quanto ha sempre sostenuto, ossia che Charlene di Monaco ha molto sofferto per l’infezione che l’ha colpita lo scorso anno, pare dopo un intervento ai denti, al punto da rendersi necessario un lungo ricovero in una struttura specializzata dove è stata definita la terapia per rimetterla in forma, anche se le occorrerà ancora del tempo per tornare agli impegni pubblici.