Charlene di Monaco, dolci auguri di Pasqua su Instagram. E i protagonisti sono i gemelli

Un piccolo spiraglio di tranquillità, un dolce spaccato di vita quotidiana: la Principessa consorte Charlene di Monaco torna su Instagram per fare i consueti (e tradizionali) auguri pasquali al pubblico. E anche questa volta, ha deciso di pubblicare uno scatto con i suoi più grandi amori: i figli Jaques e Gabriella.

La scelta di Charlene è stata attenta: la moglie di Alberto di Monaco ha voluto trasmettere al regno intero un senso di serenità mostrando i suoi figli impegnati a fare giardinaggio. La Principessa consorte e i suoi figli, infatti, si trovano in isolamento a Roc Agel, distanti dalle stanze del Palais dove invece si trova Alberto per cause di forza maggiore.

Questo aveva destato qualche preoccupazione: Charlene e i gemelli si trovano nella tenuta di campagna dei Grimaldi (che è per altro uno dei posti preferiti della Principessa) da quando sono tornati dalla vacanza sulla neve a Courchevel, nei primi giorni di marzo. Sono lontani dalle scene da molto tempo e in tanti si sono chiesti se andasse tutto bene.

Adesso, dopo un lungo silenzio social – Charlene non pubblicava nulla su Instagram dal 25 gennaio – sono arrivati gli auguri di Pasqua e, con loro, le notizie tanto attese. La Principessa ha scelto di pubblicare ben tre scatti dei suoi figli che, attrezzati di guanti e piccoli strumenti, si districano tra fiori e piantine. Le foto sono state accompagnate, inoltre, da una didascalia piena di speranza:

Mandiamo benedizioni e amore a tutto il mondo, ci mancate, ma ci vedremo presto. Buona pasqua!

Buone notizie, dunque. L’isolamento forzato si sta rivelando, tra l’altro, anche un momento speciale per i piccoli, che stanno riscoprendo il contatto con la natura. Stando a Hello Magazine, Jacques e Gabriella vengono spesso lasciati giocare in giardino e Charlene li starebbe sensibilizzando alla sostenibilità ambientale e a una vita piena di attività fisica, cosa che non stupisce, dato che la Principessa è sempre stata una sportiva.

Presto, comunque, la famiglia si riunirà: il 1 aprile l’ufficio stampa dei Reali di Monaco ha dichiarato che il Principe Alberto è guarito. Non stupirebbe, però, che fosse lui a raggiungere figli e consorte in questo piccolo angolo di paradiso.