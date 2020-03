Charlene di Monaco in isolamento coi gemelli. Il Ballo della Rosa rinviato

editato in: da

Ballo della Rosa 2019: Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo e le altre

Charlene di Monaco è isolata coi gemelli Jacques e Gabriella dopo che suo marito Alberto è stato trovato positivo al coronavirus.

La Principessa e i figli si trovano nella loro casa di Roc Angel e stanno bene. Come Alberto ha raccontato in un’intervista al settimanale People, i gemelli si trovano lì con la madre dal loro ritorno dalla vacanza sulla neve a Courchevel, circa due settimane fa.

Tra l’altro i piccoli presentavano qualche sintomo influenza, come mal di pancia, già da qualche giorno prima, per questo, spiega il Principe: “Non li ho baciati per più di una settimana”. Dunque, dovrebbero essere fuori pericolo, semplicemente restano a casa con mamma Charlene.

Invece, Alberto prosegue le sue cure, confinato nelle sue stanze del Palais dove continua a lavorare, rassicurando sulle sue condizioni di salute. Sulla pagina Facebook ufficiale non ha mancato di ringraziare quanti gli hanno inviato messaggi di sostegno e pronta guarigione. Tra questi la primogenita, Jazmin Grace Grimaldi, che sul suo profilo Instagram ha voluto omaggiare il padre condividendo una foto che li ritrae insieme sorridenti. E a commento, lancia un appello: “State a casa”.

Jazmin, nata nel 1992 dalla relazione tra Alberto e Tamara Rotolo, è considerata la vera erede della nonna Grace Kelly e ultimamente sta dando del filo da torcere a Charlotte Casiraghi. Ma per quanto riguarda la successione al trono, non ha alcun diritto perché il Principe non ha mai sposato sua madre.

Intanto il Principato di Monaco ha rinviato l’annuale appuntamento col Ballo della Rosa, uno degli eventi più glamour di Casa Grimaldi. Previsto per il 21 marzo, non è ancora stata fissata una data alternativa. È probabile che quest’anno salti, anche se a tal riguardo non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale.

Il Ballo della Rosa fu ideato nel 1954 da Grace Kelly e si svolge nella Salle des Etoiles dello Sporting di Montecarlo. Ogni anno è l’occasione per la famiglia del Principe di sfoggiare i look più chic e sfavillanti, dove Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo, Alexandra di Hannover danno il meglio di sé, solo per citare qualche nome.

Anche la Regina Elisabetta ha dovuto cancellare i Garden Party previsti per i prossimi mesi. Mentre Kate Middleton e William tengono fede ai loro impegni di Corte.