La Regina Elisabetta lascia Buckingham Palace e cancella gli eventi pubblici

editato in: da

Kate Middleton incanta in rosa al Garden Party. Senza Meghan Markle

La Regina Elisabetta, 93 anni, cambia i programmi e lascia prima del previsto Buckingham Palace per ritirarsi nel Castello di Windsor dove era programmato che avrebbe trascorso le vacanze pasquali.

La Sovrana, a causa del diffondersi del virus in Gran Bretagna, ha deciso di anticipare di una settimana la partenza per Windsor. Dunque, come comunicato ufficialmente si trasferirà al castello giovedì 19 marzo. E con molta probabilità vi resterà ben oltre il periodo pasquale.

Inoltre, l’agenda di Sua Maestà è stata pesantemente rivista e molti appuntamenti cancellati, come ha confermato un membro del suo staff all’Express: “Come precauzione e per motivi pratici, sono state apportate modifiche nella sua agenda”.

Si è deciso dunque di cancellare o rinviare una serie di eventi pubblici con la partecipazione di un gran numero di persone ai quali avrebbe dovuto essere presente Elisabetta e altri esponenti della Famiglia Reale over 70, come Carlo e Camilla.

Il Palazzo conferma che sono stati annullati i 5 Garden Party che tradizionalmente la Regina tiene a Londra. Cancellato anche l’annuale Maundy Service programmato per il 9 aprile. Mentre resta in sospeso il Garden party a Holyroodhouse a Edimburgo, previsto per luglio. In sospeso anche l’invito in Scozia a Harry e Meghan. Confermate invece le udienze a Buckingham Palace di questa settimana.

Le persone invitate ai Garden Party quest’anno saranno automaticamente invitate nel 2021, sono oltre 30mila di solito gli ospiti di Sua Maestà. Sebbene questi eventi si svolgono all’aperto, il numero elevato di persone radunate in un luogo circoscritto potrebbe rivelarsi pericoloso per Elisabetta e i membri anziani della Famiglia Reale.

In queste feste all’aperto, la Sovrana incontra circa 8mila persone alla volta e poi vengono serviti mediamente 20mila tazze di tè, panini e torte. Assembramenti che il Palazzo vuole evitare per ragioni di sicurezza.