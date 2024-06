Alberto di Monaco, spunta un altro figlio illegittimo. Charlene furiosa

Fonte: Getty Images Alberto e Charlene di Monaco

Alberto di Monaco avrebbe un altro figlio illegittimo, oltre a Jazmin Grace Grimaldi e Alexandre Coste. L’attrice tedesca Bea Fiedler insiste nel sostenere che suo figlio Daniel è nato dalla relazione che ha avuto con il Principe negli anni Ottanta. Charlene di Monaco sarebbe andata su tutte le furie per l’ennesima indiscrezione sulle liaison amorose del marito.

Alberto di Monaco, il presunto terzo figlio illegittimo

Malgrado ci sia un test del DNA che ha smentito la paternità di Alberto, Bea Fiedler, famosa sexy attrice tedesca e modella di Playboy, ribadisce che suo figlio Daniel è frutto dell’amore per il Principe di Monaco. Fu nel 1993 che dichiarò per la prima volta di aver avuto un bambino da Alberto che incontrò in un hotel del Principato.

Alberto, che si è sempre assunto le sue responsabilità di padre nei confronti dei figli nati dai suoi flirt, come Jazmin Grace Grimaldi e Alexandre Coste, non ha riconosciuto il figlio della Fiedler come suo. Questo perché un test di paternità ha confutato le affermazioni dell’attrice che però non si è mai data per vinta.

Alberto di Monaco e Bea Fiedler, test del DNA non ufficiale

La Fiedler infatti contesta quel test. E a distanza di oltre trent’anni dai fatti, ribadisce che non ci sono prove che Alberto si sia sottoposto all’esame del DNA. “Nessuno, avvocato o altro, ha visto prelevargli qualcosa, sangue o capelli“, ha dichiarato l’attrice, ribadendo con decisione che Daniel è il figlio di Alberto. E addirittura rivendicherebbe per il ragazzo il trono del Principato. Cosa impossibile, anche se il Principe fosse davvero suo padre.

Infatti per legge ha diritto al trono monegasco solo il primo figlio maschio del Principe regnante, nato all’interno del matrimonio. Dunque, la successione di Jacques, figlio legittimo di Alberto avuto da sua moglie Charlene di Monaco, non è in pericolo.

Ma evidente c’è del livore tra Bea Fiedler e Alberto. Infatti l’attrice ha dichiarato anche che il Principe “Non si è comportato bene fin dall’inizio“.

Ovviamente il Palazzo non ha risposto alle nuove rivendicazioni dell’attrice, considerando la vicenda una questione chiusa, dato che un test del DNA c’è stato. Quell’esame di paternità ha escluso ogni tipo di legame parentale tra Alberto e Daniel, nato nel 1987, e dunque nessuna pretesa da parte della Fiedler può essere considerata legittima. Anche se quel test non aveva carattere ufficiale, per questo la star tedesca non ha mai smesso di lottare e secondo il suo avvocato ha il diritto di chiedere al Principe di eseguirlo nuovamente. Nel 2006 un portavoce della Rocca mise fine al contenzioso dichiarando che: “Non ci sono altri figli nascosti del Principe”.

La reazione di Charlene di Monaco

Malgrado la situazione sia chiara, questi continui pettegolezzi sui flirt di Alberto e il continuo riaffiorare di ex che rilasciano interviste, raccontando delle avventure amorose del Principe non sono graditi a Charlene che faticosamente ha ritrovato il suo equilibrio e il suo ruolo all’interno della Corte dopo la lunga malattia di qualche anno fa.

Già deve subire la presenza importante della cognata, Carolina di Monaco e deve sopportare l’ex amante del marito, Nicole Coste, che da anni sgomita per ottenere un posto di rilievo a Palazzo per suo figlio Alexandre. L’ennesimo gossip sul marito è letteralmente insopportabile per Charlene che ogni volta vede messa in discussione la stabilità del suo matrimonio.