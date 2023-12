Fonte: IPA Principe Alberto di Monaco

Alberto di Monaco ha conosciuto molte donne, moltissime. Una in particolare è legata a lui da un filo doppio: non è solo la madre di suo figlio Alexandre ma è stata la sua ombra per tantissimi anni. Il loro passato è certamente complicato e ha causato più di un mal di stomaco alla Principessa di Monaco Charlene, che ha sempre sofferto i trascorsi amorosi di suo marito, specialmente quello con Nicole Coste. Dal loro amore è nato anche un figlio, oggi 20enne, che lui ha riconosciuto quando aveva pochi mesi ma che ha tenuto nascosto per anni. Fino a quando sua madre non ha deciso di rivelare al mondo della sua esistenza, due anni dopo, attraverso un’esclusiva concessa a Paris Match.

Il legame tra Alberto di Monaco e Nicole Coste

In un’intervista rilasciata a Paris Match nel 2021, Nicole Coste ha parlato del suo legame con Alberto di Monaco, che con gli anni è diventato speciale: “Contrariamente a quanto alcuni hanno scritto, Alberto ha sempre assunto il ruolo di padre e non è mai stato raggiunto alcun accordo finanziario. È stato concordato che il nostro rapporto è basato sulla fiducia. Poiché vengo da un ambiente in cui essere educati è essenziale, forzare non è nella mia natura, anche se può sicuramente tornare utile, a volte”. Lo ha addirittura definito come tenero, sensibile e affettuoso. Un grande passo avanti per lei, che ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato per il bene del figlio.

Non è poi raro che Nicole Coste decida di rivolgersi al suo ex per confrontarsi sull’educazione del loro figlio, Alexandre, che ormai è un adulto: “Ogni volta che lo ritengo necessario, chiedo il suo consiglio. È molto protettivo nei confronti di suo figlio. Finora abbiamo preso insieme decisioni importanti. Le sue iscrizioni scolastiche sono sempre state firmate da entrambi. I nostri ruoli sono complementari e lui viene in mio soccorso quando mi trovo in difficoltà “, ha spiegato ancora a Paris Match. L’ex amante di Alberto di Monaco ha così smentito le diverse indiscrezioni della stampa, secondo le quali il Sovrano monegasco non si sarebbe mai occupato del figlio.

Fonte: Getty Images

Il rapporto con il figlio Alexandre

Non ci sono più dubbi: Alberto di Monaco e la sua ex amante Nicole Coste sono rimasti in ottimi rapporti. Non è infatti raro vederli trascorrere del tempo insieme alla Rocca, in compagnia del loro figlio. Il 7 novembre 2022, lei ha condiviso una foto su Instagram con Alexandre, Jazmin Grace e Alberto, sorridenti durante un soggiorno a New York.

Ancora, in aprile, ha presenziato a un evento pubblico a Monaco, in particolare a una serata dedicata alla salvaguardia del pianeta allo Yacht Club di Monaco. In quest’occasione, c’era anche Alberto. Si sono inoltre incontrati al Gala della Croce Rossa a luglio 2023, occasione per la quale ha indossato un bellissimo abito rosso. A meno di un mese dalla serata, si sono visti ancora per festeggiare il compleanno del loro figlio. Il momento è stato immortalato e condiviso su Instagram, com’è accaduto in altre occasioni.