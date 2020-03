Kate Middleton e William pronti a salire sul trono. Ora comandano loro

editato in: da

Kate Middleton in Irlanda: omaggio a Diana e abbraccio a William

William di fatto sta già facendo le veci di sua nonna, la Regina Elisabetta. E al suo fianco c’è Kate Middleton.

Sono molti i segnali che indicano quanto il Duca di Cambridge sia vicino a ereditare il trono britannico, specialmente ora in un momento di emergenza che sta investendo anche l’Inghilterra.

La Sovrana, 93 anni, ha lasciato Buckingham Palace per trascorrere la quarantena nel ben più isolato Castello di Windsor dove aveva già in programma di trascorrere la Pasqua. Suo marito Filippo, 97 anni, l’ha raggiunta in elicottero da Sandringham.

A questo punto, toccherebbe a Carlo prendere in mano le redini della Monarchia. Ma anche al Principe, 72 anni, è stato consigliato di restare in isolamento nella sua tenuta scozzese. Per altro, il marito di Camilla ha incontrato qualche giorno fa Alberto di Monaco, risultato positivo al coronavirus.

Resta dunque William, 38 anni, a gestire l’emergenze. È lui ora il membro della Famiglia Reale più importante e si è detto subito pronto a sostenere la Regina e i suoi sudditi. Naturalmente, Kate lo appoggia incondizionatamente. Anche l’ex astrologa di Lady Diana ha profetizzato che i due formano una coppia perfetta. Scendono in campo affianco dei Cambridge anche Beatrice ed Eugenia di York. Mentre per il momento di Harry e Meghan Markle nessuna traccia.

I Sussex sono in Canada. Lady Markle ha condiviso su Instagram il messaggio di Elisabetta e ha commentato duramente solo contro chi la critica sui social. E naturalmente questo ha alimentato le polemiche.

Al contrario, William si è dimostrato perfetto nel suo nuovo ruolo di primo piano, assolutamente padrone della situazione. I video messaggi che sono stati condivisi sul profilo Twitter ufficiale, ne danno conferma: il tono calmo, le parole rassicuranti lo rendono l’erede al trono ideale.

Il Duca di Cambridge ha per altro accumulato esperienza nella gestione di situazioni d’emergenza quando era pilota di eliambulanza, sa come infondere sicurezza in momenti di panico. Per questo, secondo l’Express, i messaggi di William e il modo in cui lui e sua moglie Kate si stanno comportando in questo frangente sono un chiaro segnale che presto sarà Re.