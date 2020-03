Kate Middleton e William, la profezia dell’astrologa di Diana

editato in: da

Kate Middleton in Irlanda: omaggio a Diana e abbraccio a William

Kate Middleton e William sono una coppia perfetta. Nonostante voci di crisi matrimoniale e tensioni a Palazzo causate da Meghan Markle e Harry resisteranno uniti. E magari potrebbe arrivare anche il quarto figlio.

A dirlo solo le stelle, interpretate dall’ex astrologa di Diana, Debbie Frank, che ha rivelato a Hello come i Duchi di Cambridge siano fatti l’uno per l’altra. “Si sentono a casa propria, stando insieme. Ma ci sono abbastanza differenze tra loro da renderli interessanti e numerosi valori condivisi da renderli duraturi”. I loro segni zodiacali creano un mix perfetto.

La Frank aggiunge che gli astri indicavano grandi cambiamenti quest’anno per la coppia: una svolta per William e maggiori responsabilità per Kate. E in effetti, per il Principe è cambiato il corso della vita, soprattutto dopo che i rapporti col fratello Harry si sono deteriorati in modo irreparabile. Mentre per Lady Middleton la Megxit le ha portato un aumento di lavoro per la Monarchia e di visibilità.

Per quanto riguarda il legame tra i Cambridge, l’astrologa spiega che il segno solare di Kate è opposto a quello del marito. Ma questo è un bene perché i contrari si attraggono. Così, il segno del Capricorno di Lady Middleton funge da “ancora per la sensibilità emotiva tipica del segno del Cancro di William”.

Debbie sottolinea poi come la loro attrazione iniziale deve essere stata potente ma la loro longevità è da ricercare in altre qualità. In effetti, William e Kate sono apparsi ultimamente molto più complici che in passato. Continui sguardi di intesa, sorrisi, addirittura piccole tenerezze scambiate in pubblico, stanno a dimostrare che la loro unione è più solida che mai. Anzi si è forse rafforzata dopo il duro contraccolpo del divorzio di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale.

I Duchi di Cambridge sembrano più consapevoli oggi del loro amore e della forza della loro unione che forse permetterà a loro quello che ai Sussex non è riuscito: rendere davvero moderna la Monarchia britannica senza perdere però le tradizioni secolari e soprattutto senza cedere, loro, alla pressione e allo stress.

Se i timori più grandi di Diana nei confronti dei figli si sono avverati, ossia l’ammissione di un disaccordo totale, anche la profezia dell’astrologa, ben più rosea, sui Cambridge sembra trovare conferma.