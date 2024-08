Fonte: Getty Images Charlene e Alberto di Monaco

Alberto di Monaco e Charlene Wittstock sono spesso stati additati di essere in crisi. Un legame, il loro, al centro del chiacchiericcio in rosa costantemente. Eppure a unirli, in passato come oggi, c’è sempre stato l’amore per lo sport. Sebbene non rilascino spesso dichiarazioni o confessioni, hanno scelto di farlo insieme, parlando del loro primo incontro e di come il rapporto si è evoluto negli anni, fino a essere ora indissolubile. Con buona pace di chi li voleva vicini al divorzio.

Alberto di Monaco si confessa su Charlene

Tra presunte tensioni e crisi di coppia, Alberto di Monaco e Charlene sono più uniti che mai. Ma come è nata la loro favola d’amore? Galeotto è stato lo sport, a dire il vero. Charlene Wittstock, come sappiamo non è solo un’abile nuotatrice, ma ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney 2000, nella staffetta 4×100, dove si è classificata quinta. Il primissimo incontro, però, non ha dato lo slancio alla loro storia d’amore. “Ci siamo incontrati durante una gara di nuoto, il Mare Nostrum. Non so se ci siamo innamorati in quel momento. In seguito, non ho rivisto Charlene per molti anni“, ha confessato il Principe Alberto a Oggi.

“Non so se posso dirlo, ma quella sera le ho creato qualche problema perché non l’ho riaccompagnata in tempo…”, ha commentato Alberto, e Charlene: “Sì, quella sera ho avuto qualche problema, ma non raccontiamo tutto”. Il segreto del loro legame? Ciò che li ha uniti e che continua a farlo tutt’oggi, tanto che il Principe ha parlato della vita di coppia ispirandosi allo sport stesso. “Forse è come una staffetta… Ma più che uno sport, è una negoziazione costante e soprattutto un formidabile sostegno reciproco”.

Lo sport, l’anello di congiunzione dell’amore tra Alberto di Monaco e Charlene

Sono due sportivi, ma non c’è competizione nel loro rapporto. E soprattutto amano tenersi in forma e praticare attività fisica. Oggi il Principe gioca perlopiù a tennis e squash, ma molto meno rispetto al passato. E in estate non rinuncia agli sport acquatici e al beach volley. In inverno? Durante la stagione più fredda, apprezza fare sci. Charlene, d’altro, canto, che è stata una nuotatrice professionista, ha ammesso che non nuota più come prima, ma che comunque si concede ogni tanto una bella nuotata.

“Ho quasi 47 anni, non ho la stessa energia che a 20. Ma nuoto sempre per tenermi in forma. Poi faccio un po’ di bicicletta acquatica e di paddle. Mi piacciono le escursioni e la ginnastica”. Da due genitori tanto sportivi, anche i figli non potevano che seguire le loro orme. Infatti sono stati già abituati a “provare varie discipline prima di concentrarsi su una in particolare. Nuotano, fanno ginnastica. Hanno praticato la scherma, il tennis e la pallavolo. Jacques fa taekwondo. I valori adottati nello sport sono fondamentali”. Non è solo una questione di mantenersi in forma, o di forma fisica in generale: i valori dello sport sono estremamente importanti e per i bambini rappresentano uno strumento per imparare a giocare in squadra. Una “preparazione” decisiva per i futuri membri attivi della Famiglia Principesca monegasca.