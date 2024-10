Charlene di Monaco alla gara con il nuovo chihuahua. Dopo la morte di Angel

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Charlene di Monaco è stata protagonista della marcia solidale contro l’abbandono dei cani, la Rokethon Race 2024, dove si è presentata con un maglione di lana e con in braccio il suo nuovo chihuahua che la Principessa ha adottato dopo la morte del suo adorato Angel.

Charlene di Monaco ama molto i cani e ne ha sempre avuti, anche quando è stata colpita da una gravissima infezione due anni fa, che l’ha costretta per mesi a stare lontana da Alberto e dai figli, Jacques e Gabriella, aveva trovato un po’ di consolazione e compagnia in un magnifico Rhodesian Ridgeback. E poi c’era il suo Angel, l’adorato chihuahua, morto un anno fa dopo essere stato investito.

Charlene di Monaco alla gara solidale per gli animali

Charlene è sempre in prima fila per combattere contro la piaga dell’abbandono degli animali. Per questo ha partecipato alla tradizionale marcia, organizzata ogni anno a Montecarlo, la Rokethon Race, che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro i maltrattamenti dei cani e di promuovere l’adozione.

La Principessa è infatti Presidente della Società per la protezione degli animali (SPA – Société Protectrice des Animaux) di Monaco. L’associazione, nata nel 1845, ha lo scopo di combattere contro l’abbandono degli animali, si impegna a trovare una nuova casa a i quattro zampe che hanno perso la loro e a ricollocarli in altre famiglie quando quella d’origine non può più mantenerli.

Charlene era sola alla corsa solidale. Alberto e i bambini non erano con lei. Suo marito infatti doveva presenziare a un altro evento Villers-Cotterêts, mentre i gemelli probabilmente erano impegnati con la scuola.

Charlene di Monaco presenta il nuovo chihuahua Kita

La particolarità di questa gara è che i partecipanti siano in compagnia dei loro cani. Così, Charlene è arrivata tenendo in braccio il suo chihuahua nero, Kita, che ha preso il posto di Angel: è il nuovo arrivo di famiglia che la Principessa coccola come un bebè. Ma lungo il percorso ha trovato anche dei compagni “umani”, a cominciare da suo fratello Gareth Wittstock. Alla manifestazione erano presenti anche altre teste coronate, come Naomie d’Orléans, venuta con il suo cane, Serge di Jugoslavia.

Charlene di Monaco, il maglione felpa di Ralph Lauren

Trattandosi di una marcia, Charlene aveva bisogno di indossare abiti comodi che non prevedevano capispalla, troppo ingombranti e scomodi. Così la Principessa ha optato per un maglione di lana a costine con cappuccio, che lo rendeva simile a una felpa, di Ralph Lauren. E lo ha abbinato a un paio di pantaloni neri di Louis Vuitton con monogramma sulla tasca, delle sneaker bianche e degli occhiali da sole dello stesso brand, perfetti per il suo caschetto biondo di media lunghezza.

La Principessa è apparsa una favola ed era tenerissima con la piccola Kita che stringeva a sé, strusciando il viso contro il suo musetto in una dolce carezza.