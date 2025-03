Charlene di Monaco non si fida più di nessuno dopo il tradimento dell’amico

Charlene di Monaco non ha praticamente amici nel Principato e adesso non si fida più di nessuno dopo le vicende che ha subito

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco pare sia sempre più isolata nel Principato. Non riesce a trovare un confidente che sia degno della sua fiducia, escludendo ovviamente suo marito Alberto.

Charlene di Monaco, isolata nel Principato

Charlene di Monaco si è sempre trovata come un pesce fuor d’acqua nel Principato. Lontana dal suo Paese, dalla sua famiglia d’origine, un’accoglienza fredda da parte delle sue cognate, Carolina di Monaco e Stéphanie, si è spesso sentita sola, isolata e incompresa.

In più, doveva abituarsi alle regole di Corte, a sopportare, senza badarci troppo, i pettegolezzi, specialmente quelli che riguardavano suo marito Alberto. Per non parlare della presenza ingombrante nel Principato di Nicole Coste, l’ex amante del Principe dalla quale ha avuto un figlio, Alexandre, oggi ventenne.

Tempo fa in un’intervista Charlene dichiarò: “Non ho praticamente amici a Monaco“. Un’affermazione sconsolata che fa capire il disagio molte volte provato dalla Principessa.

Dopo la malattia, però, le cose sembrano essere migliorate. Può contare sulla presenza a Montecarlo di suo fratello, Gareth Wittstock, che si è stabilito nel Principato con la famiglia e collabora alla fondazione benefica di sua sorella.

Con Alberto sembra aver ritrovato la sintonia che un tempo era sembrata svanire. E poi ci sono i due gemelli, Jacques e Gabriella, cui badare che stanno diventando sempre più grandi. Anche con la nipote Charlotte Casiraghi sembra aver allacciato un bel rapporto, ma non si vedono che nelle occasioni formali o agli eventi che radunano la Famiglia Principesca.

In ogni caso, Charlene può rifugiarsi nella famiglia. Anzi, di fatto le è rimasta solo questa a Monaco, perché tra i pochi amici che si è fatta, alcuni hanno tradito la sua fiducia, tanto che la Principessa trova ancora più difficile confidarsi, poiché di scottarsi ancora e di restare delusa un’altra volta.

Charlene di Monaco, gli amici che l’hanno tradita

Charlene aveva trovato un buon amico e un compagno sportivo in Conor McGregor, esperto in arti marziali, imprenditore, ha anche partecipato a qualche film. Nel 2022 lui e la Principessa avevano partecipato insieme alla Waterbike Challenge. Ma adesso McGregor è stato condannato a pagare 250mila dollari di danni per aver aggredito sessualmente una donna nel 2018. Anche se lui ha sempre negato tutto.

Altro duro colpo è stato quello di padre William McCandless, ex confessore di Charlene. Il sacerdote è stato condannato a tre anni di carcere e all’interdizione dall’esercizio della sua professione dal tribunale federale di Filadelfia (USA) per possesso di materiale pedopornografico.

Queste sgradevoli situazioni hanno minato la fiducia della Principessa nelle persone che le ruotano attorno. E dopo essere stata scottata a causa di questi incontri, è diventato molto più diffidente nei confronti di chi non appartiene alla sua famiglia, ma vuole diventarle amico.

D’altro canto, anche il contabile di Alberto, che aveva lavorato per lui per anni, consegnò alle autorità dei dossier riservatissimi sulle finanze della Rocca, dopo essere stato licenziato perché il Principe non si fidava più di lui.