Charlene di Monaco è a casa dopo 6 mesi di agonia. Alberto è con lei

Charlene di Monaco è a casa: nuovo look e foto di famiglia

Charlene di Monaco è finalmente a casa dopo 6 mesi trascorsi in Sudafrica, lontano da Alberto e dai figli, a lottare con una grave infezione. La Principessa è dunque atterrata a Montecarlo nella mattina dell’8 novembre e ad attenderla c’erano il marito e i gemelli, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco è tornata a casa

Dunque, per Charlene di Monaco è la fine di un’agonia che dura dallo scorso maggio. La Principessa è arrivata a Nizza all’alba su un jet privato e poi è stata trasportata in elicottero a Montecarlo dove ad attenderla con un enorme mazzo di fiori c’erano Alberto e i figli, Jacques e Gabriella. La famiglia non si riuniva dallo scorso agosto e l’emozione è stata enorme.

Charlene di Monaco, l’abbraccio con Alberto e i figli

Insieme si sono diretti verso il Palazzo dove li aspettavano i fotografi per realizzare le foto ufficiali del ritorno di Charlene. Nella foto la Principessa è di profilo, guarda Alberto e gli cinge con un braccio la schiena, mentre con l’altro tiene stretti a sé i gemelli. Gabriella tiene la mano della madre, mentre Jacques sembra un po’ contrariato. E il Principe guarda sorridente l’obiettivo. Una famiglia felice di ritrovarsi, altro che divorzio imminente.

Charlene di Monaco, nuovo taglio

La moglie di Alberto è apparsa finalmente raggiante e con un nuovo taglio di capelli. Un corto con frangia che le dona molto e le ammorbidisce i tratti del viso resi più duri dall’eccessiva magrezza. Anche il colore è cambiato, più scuro, tendente al castano.

Charlene di Monaco, nuovo cane

C’è anche un’altra novità che la Principessa ha portato dal Sudafrica, un nuovo cane, come riporta Monaco Matin. Si tratta di un Rhodesian Ridgeback maschio, ancora cucciolo, che sta addestrando personalmente. Come è noto, qualche settimana fa Charlene aveva perso il suo adorato chihuahua, che è stato investito. La moglie di Alberto aveva condiviso il suo dolore con un post su Instagram.

Ma i momenti tristi sembrano essere finalmente alle spalle. Charlene ha finalmente riabbracciato il marito e i figli e ancora una volta ha dimostrato che le voci di crisi con Alberto sono infondate, così come quella di una nuova gravidanza, indiscrezione per altro mai commentata da Palazzo.

Charlene di Monaco, i dettagli del viaggio di ritorno

Il viaggio che ha riportato Charlene di Monaco a casa è durato due giorni. La Principessa ha lasciato la sua casa in Sudafrica domenica 7 novembre ed è arrivata all’aeroporto King Shaka di Durban accompagnata dal Re degli Zulu Misuzulu, suo grande amico. Si è imbarcata sul jet Dassault Falcon 8X, un aereo del Principato, con destinazione Nizza dove è arrivata all’alba dell’indomani.

La Principessa è partita dopo che i medici l’hanno visitata e le hanno dato il permesso di viaggiare. La grave infezione che l’ha colpita a gola, naso e orecchie le ha impedito per sei mesi di prendere un aereo e l’ha costretta a subire tre interventi chirurgici.