Divorzio da Charlene di Monaco, Alberto non si trattiene più

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco sta per tornare a casa dopo mesi di assenza e nuove voci sul divorzio da Alberto vengono messe in circolazione. Ma questa volta interviene direttamente il Principe che non si trattiene più e tuona contro chi insiste nel parlare di crisi coniugale.

Divorzio Alberto-Charlene di Monaco

Charlene di Monaco si trova in Sudafrica a causa di una grave infezione a gola, orecchie e naso che le ha impedito di viaggiare fino ad oggi e che l’ha costretta a subire diversi interventi chirurgici, l’ultimo e definitivo lo scorso ottobre. Da quest’estate si vocifera che dietro questa lunga separazione della Principessa da Alberto si nasconde una profonda crisi che avrebbe portato i due sull’orlo del divorzio.

Sia Charlene che il Palazzo hanno sempre smentito la notizia, dichiarando per altro il proprio amore reciproco. Ora che l’incubo della malattia sembra quasi alle spalle e che finalmente è stato annunciato da Alberto il ritorno di sua moglie a Montecarlo prima della fine di novembre, il magazine Point de vue, specializzato proprio in questioni reali, ha di nuovo insinuato che la coppia starebbe divorziando.

Alberto di Monaco furioso

L’indiscrezione ha mandato su tutte le furie Alberto, che per altro porta con sé i gemelli a Glasgow alla COP26, che ha risposto con toni accesi al gossip: “Come possono sostenere che questi articoli non mi riguardano personalmente? Queste affermazioni sono inquietanti e dolorose per mia moglie, per me e per Monaco. Quando le notizie sono infondate, composte da elementi completamente inventati, è triste e deplorevole”. E ha bollato certi articoli come il frutto di una cattiva strategia di comunicazione.

Il Principe ha poi proseguito: “Mia moglie non ha voluto parlare troppo dei suoi personalissimi problemi di salute, abbiamo preferito l’opzione di non comunicarne molto. Come molte cose nella vita, era una questione di equilibrio e di scelte”.

Charlene di Monaco, come sta e quando torna

Alberto ha quindi ribadito che Charlene sta meglio e che l’ultima operazione subita, che riguardava il setto nasale, è andata bene. Il suo ritorno a casa, per la gioia di Jacques e Gabriella, è previsto nei prossimi giorni, ben prima della Festa nazionale di Monaco. Il Principe ha anche ipotizzato che la moglie potrebbe accompagnarlo nel suo viaggio a Dubai, previsto per il prossimo 14 novembre.