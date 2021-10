Charlene di Monaco, Alberto annuncia la data del suo ritorno

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco tornerà a casa molto presto, questo è quanto ha dichiarato suo marito Alberto. Il Principe ha affermato che il viaggio di rientro è previsto entro poche settimane.

Charlene di Monaco, la data del ritorno a casa

Dunque, l’isolamento di Charlene di Monaco sta per finire e tra poco potrà non solo riabbracciare ma seguire di persona nel quotidiano i suoi figli Jacques e Gabriella. A rivelarlo è Alberto, parlando a People. Il Principe, anticipando pubblicamente il bollettino medico, ha affermato che tra pochi giorni Charlene otterrà il permesso di volare e sarà a Montecarlo entro poche settimane.

Alberto non ha precisato il giorno esatto, ma ha assicurato che sua moglie tornerà a casa ben prima della Festa nazionale che si celebra il 19 novembre, anzi ha precisato “molto prima”. Poi ha rassicurato ulteriormente sulle condizioni di salute di Charlene: “È in buona forma e il suo umore è migliorato”. Anche se è stato messo a dura prova nuovamente, non dalla malattia, ma dalla morte improvvisa del suo cagnolino.

Charlene di Monaco, il prossimo viaggio con Alberto

In ogni caso, Alberto è più che ottimista e sembra entusiasta di avare la sua dolce metà di nuovo al suo fianco, mettendo così a tacere gli eventuali dubbi rimasti su un loro imminente divorzio. Come ha precisato il Principe, spera che Charlene possa essere con lui durante il tour a Dubai, per l’Expo, previsto per il prossimo 13 novembre. Ma ha anche messo le mani avanti: “È una decisione che prenderemo all’ultimo momento”.

Il Principe ha anche parlato della difficoltà di vivere a distanza per tutti questi mesi. Sua moglie è bloccata in Sudafrica dallo scorso maggio per una grave infezione a naso, gola e orecchie che le ha impedito di volare e l’ha costretta a subire diversi interventi, l’ultimo a inizio ottobre. “Le mancano molto i bambini. E a loro manca. A tutti noi manca”, ha detto Alberto.

Charlene di Monaco, la lunga malattia

Ora si aspetta solo l’autorizzazione ufficiale dei medici che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e poi Charlene potrà finalmente tornare a casa dai suoi gemelli e da suo marito.

Non è stato un periodo facile per i Principi di Monaco, vessati continuamente da gossip su una loro ipotetica crisi coniugale e dalle malelingue che sostenevano che Charlene fosse decisa a cambiare vita, trasferendosi definitivamente in Sudafrica, voci alimentate anche dal ruolo di mediatrice che ha assunto presso il Re degli zulu, Misuzulu.

A ciò va aggiunto il lungo decorso della malattia che l’ha provata fisicamente, come mostrano le sue foto più recenti dove compare molto dimagrita, ma anche nello spirito, soffrendo la mancanza dei figli e di Alberto che ha in varie occasioni definito sua roccia.

L’ex nuotatrice è stata colpita da una grave infezione a seguito di un intervento alla mascella eseguito lo scorso maggio, prima del suo viaggio in Sudafrica, organizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica a favore dei rinoceronti. Da allora non è più tornata a Montecarlo. Ha subito almeno altre tre operazioni, quella definitiva lo scorso 8 ottobre. A inizio settembre si è reso necessario un ricovero d’urgenza a seguito di un collasso. La Principessa ha trascorso una notte in ospedale per poi essere stata dimessa.