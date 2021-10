Charlene di Monaco torna su Instagram e racconta il suo nuovo dramma

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco perde il suo amato chihuahua, investito nella notte del 25 ottobre. La Principessa ha voluto condividere il dolore per la morte del suo cagnolino, condividendo un post sul suo profilo Instagram.

Charlene di Monaco, l’annuncio su Instagram della morte del suo cagnolino

Charlene di Monaco, in convalescenza post operatoria, si è fatta nuovamente sentire pubblicando sulla sua pagina Instagram una foto recente che la ritrae insieme al suo “piccolo Angelo” e ne comunica la prematura scomparsa, perché è stato investito. Si legge nella didascalia: “Il mio angioletto è morto la notte scorsa, è stata investito. Mi mancherai molto. Riposa in pace”.

Moltissimi i messaggi di sostegno e cordoglio arrivati su Instagram alla Principessa che ha perso il suo Monte. “Povera Charlene”. E ancora: “Mi spiace, riposi in pace”. “Oh no, sono così dispiaciuto per la tua perdita”. “Fatti coraggio per questa perdita”.

Charlene di Monaco, l’ultima foto serena

La foto pubblicata da Charlene è stato realizzata durante le scorse vacanze natalizie a Montecarlo. Sullo sfondo si notano dei festoni e il chihuahua ha un collare decorato con nastri d’oro e rossi. Inoltre la Principessa sfoggia già l’undercut che aveva fatto molto discutere lo scorso anno prima di Natale. L’immagine fa parte di una serie di scatti che la moglie di Alberto ha pubblicato lo scorso 26 dicembre e mostra un’immagine serena e spensierata di Charlene, come da tempo non se ne vedono.

Charlene di Monaco, come sta dopo l’operazione

Infatti, la morte del chihuahua è avvenuta in un periodo molto delicato per Charlene di Monaco dato che ha appena subito, lo scorso 18 ottobre, l’ennesimo intervento, probabilmente l’ultimo, a causa di una grave infezione a gola, naso e orecchie.

La Principessa si trova da mesi in Sudafrica, precisamente dallo scorso maggio, poiché le sue condizioni di salute le impediscono di prendere un aereo per tornare a Montecarlo. La lunga malattia e la conseguente degenza hanno provato molto Charlene, come per altro mostrano le foto recenti che sono state pubblicate sui social. La moglie di Alberto è molto dimagrita e per sua stessa ammissione sente profondamente la mancanza dei figli e di suo marito.