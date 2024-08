Alberto di Monaco, la confessione scottante su Charlene: “Non so se posso dirlo”

"Non so se devo dirlo, ma quella sera le ho causato dei problemi": la confessione di Alberto su sua moglie Charlene di Monaco

Fonte: IPA Da Mary di Danimarca a Charlene di Monaco, le teste coronate al gala delle Olimpiadi

Charlene di Monaco e Alberto stanno vivendo un momento particolarmente felice della loro storia d’amore, ma non è sempre stato così. Il Principe ha confessato di aver provocato un grosso problema alla moglie. È la prima volta che rivela quello che è successo tra loro.

Charlene e Alberto di Monaco, il loro amore ufficializzato alle Olimpiadi

Come tutti i Reali d’Europa, Alberto e Charlene di Monaco stanno seguendo le Olimpiadi 2024 in prima persona. La coppia era presente alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi e la Principessa ha incantato Parigi al gala con un completo di Alexander McQueen, blusa e pantaloni-gioiello, da lasciare senza fiato.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, alle Olimpiadi Charlene si sente a casa propria da ex nuotatrice professionista e anche Alberto è un appassionato di sport. Forse per questo decise di farsi accompagnare per la prima volta in pubblico da sua moglie proprio alle Olimpiadi invernali del 2006, annunciando ufficialmente al mondo la loro relazione.

Dunque, questo grande evento sportivo è per Charlene ed Alberto molto caro e ricco di significati. Forse per questo motivo hanno deciso di rilasciare un’intervista a Paris Match dove per la prima volta il Principe ha svelato alcuni retroscena della loro storia d’amore. Effettivamente, già in altre occasione ha avuto modo di raccontare della vita privata, del suo matrimonio e dei suoi figli, i gemelli, Jacques e Gabriella. Ma in quelle altre circostanze l’intervista avveniva sempre per smentire pettegolezzi su presunte crisi e per zittire le malelingue che davano già per scontato il divorzio.

Alberto di Monaco, la confessione su Charlene che non avrebbe dovuto fare

In questo caso, invece, Alberto ha voluto semplicemente ricordare come è nato il suo amore per Charlene e come lo sport sia un elemento fondamentale della loro relazione. Ma soprattutto ha confessato quello che non avrebbe mai dovuto dire, ossia il problema che causò a sua moglie dopo il primo incontro.

Fonte: Getty Images

Alberto ha raccontato: “Ci siamo conosciuti effettivamente durante il Mare Nostrum. Non so se ci siamo innamorati in quel momento. Sapete, dopo di ciò, non ho più rivisto Charlene per diversi anni”. E poi ha lodato la moglie: “Innanzitutto ho scoperto che era un’ottima nuotatrice e poi che era una persona gentile, sorridente e disponibile. Abbiamo passato un momento bellissimo“.

Arriva così alla confessione di quello che forse sarebbe dovuto restare un segreto: “Non so se devo dirlo, ma quella sera le ho causato dei problemi perché non l’ho accompagnata per tempo”. Un aneddoto subito confermato da Charlene: “Sì, è vero che ho avuto qualche problema quella sera, ma non vi racconteremo tutto”.

La Principessa dunque resta sulle difensive e frena il marito nel proseguire oltre con dichiarazioni che potrebbero rivelarsi imbarazzanti e che non sapremo mai, visto che Alberto è stato elegantemente zittito. Così, la conversazione è stata spostata su altri temi, in particolare sullo sport.

D’altro canto, Charlene aveva già sottolineato quanto sia importante e faccia bene e di come abbia cercato di trasmettere ai suoi figli la passione per l’attività sportiva, in particolare per il nuoto. Jacques e Gabriella hanno imparato fin da piccolissimi a nuotare e adesso adorano farlo.