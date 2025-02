Charlene di Monaco, al gala con spacco segreto. Alberto: “L’ho messa nei guai”

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco e suo marito Alberto hanno partecipato a una delle serate di gala più glamour dell’anno, quella che si tiene al Courchevel Sports Club presso l’INEOS Club House nel resort Savoyard. La Principessa ha incantato gli ospiti con un apparentemente castigato abito da sera nero che in realtà nascondeva uno spacco vertiginoso. E mentre faceva sensazione con il suo look, la confessione che suo marito Alberto ha fatto su di lei tornava a circolare. Ma procediamo con ordine.

Alberto e Charlene di Monaco alla cena di gala

Dal 2023, ogni anno Alberto e Charlene di Monaco partecipano alla cena di beneficenza che si tiene al Courchevel Sports Club il cui ricavato va a favore della Fondazione Principessa Charlene di Monaco. La serata di gala si è tenuta sotto la presidenza onoraria del Principe e della Principessa.

Quest’anno ha visto la partecipazione di 200 ospiti illustri provenienti dal mondo dello sport, dell’arte e degli affari. Mentre della Famiglia Principesca erano presenti solo Alberto e Charlene, dato che si tratta di un evento benefico promosso direttamente da loro. Uno dei momenti principali della serata è stata l’asta, guidata da Jussi Pylkkänen, un banditore finlandese di fama internazionale, dove sono stati presentati oggetti di grandissimo valore. Il ricavato è stato devoluto alla Fondazione della Principessa e al Courchevel Sports Club per sostenere le attività dei bambini.

Charlene di Monaco non ha perso l’occasione per sfoggiare uno dei suoi fantastici look da migliaia di euro. D’altro canto, lo ha sempre fatto da tre anni a questa parte.

Charlene di Monaco, l’abito di Elie Saab dallo spacco invisibile

La Principessa è andata sul sicuro e, visto l’incontro formale, ha optato per un abito da sera nero ed essenziale, come d’altro canto è il suo stile. Il vestito è firmato Elie Saab, un brand che Charlene sta molto apprezzando negli ultimi mesi. Si tratta di un modello lineare, a girocollo, maniche lunghe, corpetto morbido effetto peplo, leggermente sciancrato in vita e con gonna dritta e lunga fino alle caviglie. Dunque, un abito da sera minimal e molto raffinato che nasconde un dettaglio ad alta seduzione, uno spacco laterale profondo fino alla coscia.

Nelle foto ufficiali scattate a Charlene, lo spacco è invisibile. Non è chiaro se la Principessa se lo sia fatto ridurre quel tanto che bastava per permetterle di camminare agevolmente o semplicemente l’abito è stato sistemato in modo strategico mentre posava per i ritratti della serata, in modo da evitare di immortalare qualcosa che sarebbe dovuto rimanere nascosto.

Charlene ha completato il suo look con una clutch in raso nero e delle décolleté a punta. Come gioielli, risaltavano indubbiamente gli orecchini a lobo con diamanti. Mentre il caschetto corto è stato acconciato con delle onde laterali, mentre il make up puntava sulle labbra rosse.

Alberto di Monaco, la confessione su Charlene

In occasione della cena di gala, sono circolate nuovamente le parole con cui Alberto ha descritto il primo incontro con sua moglie.

Il Principe ha confessato di essersi innamorato di lei gradualmente: “Ho scoperto prima che era un’eccellente nuotatrice e poi che era una persona gentile, sorridente e disponibile. Ci siamo divertiti molto”. E poi ha raccontato che al loro primo incontro è arrivato in ritardo e così “l’ho messa nei guai”.