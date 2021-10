Charlene di Monaco, dimagrita e affaticata: prima uscita ufficiale

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco ha partecipato al primo evento ufficiale dopo il ricovero in ospedale all’inizio di settembre. La Principessa è apparsa dimagrita e provata nella foto ufficiale con il Re degli Zulu, Misuzulu, ma è il primo segno che il ritorno alla normalità si sta avvicinando.

Solo qualche giorno prima Charlene di Monaco aveva condiviso sul suo profilo Instagram un selfie che la ritrae sorridente sebbene segnata dalla grave infezione alla gola, orecchie e naso che da mesi la costringe all’esilio in Sudafrica ed è stata causa di una serie di interventi chirurgici.

Charlene di Monaco, la foto col Re degli zulu

Intanto, suo marito Alberto prosegue da solo con gli impegni di Palazzo e ha parlato del ritorno complicato di sua moglie a Montecarlo, anche se la data pare si faccia sempre più vicina. E la partecipazione di Charlene all’evento ufficiale della Famiglia Reale zulu ne è una prova.

Per posare accanto al Re africano, Charlene di Monaco ha scelto un look beige, dai colori neutri, legati alla terra. L’outfit si compone di un completo con pantaloni larghi e morbidi che la Principessa abbina a un doppio maxi gilet, uno arancio e l’altro blu navy con bande orizzontali viola scuro, con bordo frangiato. Ai piedi calza un paio di stivaletti scamosciati, arrotondati in punta.

La Principessa sceglie come unico gioiello una lunga catena d’oro che termina con una croce. I capelli biondi sono ancora cortissimi, ma il taglio è meno deciso dell’undercut mostrato a gennaio. Mentre il make up privilegia sugli occhi il marrone e il beige e sulle labbra un rossetto color carne.

Charlene di Monaco, molto dimagrita

La notevole magrezza è evidente soprattutto nei tratti del viso ma anche dalle mani che tiene incrociate davanti a sé mentre posa con Misuzulu, come mostra la foto condivisa sul profilo Instagram delle Famiglie Reali africane.

D’altro canto, è sorridente e ultra chic come sempre. Il ritorno agli impegni pubblici è l’inizio di un percorso di convalescenza che dovrebbe riportarla al più presto dai suoi figli, Jacques e Gabriella, di cui anche la splendida Charlotte Casiraghi si sta prendendo cura mentre la Principessa è lontana da loro.

Come spiega Gala, il rientro a Monaco per Charlene è ancora lontano. Ci vorrà comunque del tempo perché la Principessa si ristabilisca del tutto e possa prendere l’aereo che finalmente la riporti a casa. Come ha precisato Alberto, bisogna aspettare il nullaosta dei medici che stanno seguendo sua moglie perché finalmente si possa vedere la Principessa a Monaco.