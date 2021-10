Charlene di Monaco torna in pubblico: la foto su Instagram infittisce il mistero

Charlene e Alberto di Monaco in crisi: le foto che li tradiscono

Charlene di Monaco torna in pubblico e stupisce con una foto su Instagram che, anziché fare chiarezza, infittisce il mistero sulla sua lontananza dal Principato di Monaco.

Dopo le voci di crisi con Alberto, le operazioni che l’hanno provata – sia fisicamente che psicologicamente – e le indiscrezioni su un “esilio volontario” da Monaco, la principessa è tornata a farsi vedere. Per farlo ha scelto il suo profilo dove è apparsa, ancora una volta, completamente trasformata.

Non ci sono più il trucco e l’espressione decisa che aveva caratterizzato le foto di qualche mese fa in cui si batteva per il benessere dei rinoceronti. In Sudafrica, Charlene sembra aver subito una nuova trasformazione. Nello scatto la vediamo seduta a un tavolo, con di fronte a sè un grande libro aperto. Indossa una maglia a maniche lunghe e una collana che richiama un rosario. Ma a sorprendere è stata soprattutto la didascalia della foto: “God Bless”, ossia “Che Dio vi benedica”.

Il sorriso di Charlene, accompagnato dalla emoji di un cuore, fanno immaginare che la moglie di Alberto di Monaco sia di nuovo serena. Quest’ennesima mutazione e le sue parole però fanno pensare a una svolta mistica che riporta a galla le indiscrezioni secondo cui in Sudafrica, l’ex sportiva avrebbe creato un legame molto forte con una santona. A parlarne erano state fonti vicine alla principessa che si erano dette preoccupate per lei a causa della forte influenza della donna.

Nulla per ora è certo. Di fatto lo scatto riaccende moltissimi gossip sul possibile futuro di Charlene. Per quanto ancora resterà in Sudafrica? Qualche mese fa si era ipotizzato un ritorno a casa a ottobre, ma, almeno per ora, non sembrano esserci i presupposti.

Nel frattempo Alberto, immortalato con Sharon Stone al Palnetary Health Gala, continua a prendersi cura dei gemelli Gabriella e Jacques. A niente sono servite le sue dichiarazioni su una possibile crisi con Charlene, nè il brevissimo viaggio in Sudafrica. I tabloid monegaschi sono convinti che la lontananza della principessa nasconda ancora molti misteri. “Non è andata in esilio e non è arrabbiata con me. Purtroppo siamo un bersaglio facile, ma certe indiscrezioni fanno male sia a me che a lei”, aveva detto, senza però cancellare del tutto le voci di crisi.