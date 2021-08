La metamorfosi di Charlene di Monaco: irriconoscibile nell’ultima foto su Instagram

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

L’ultima foto postata su Instagram da Charlene di Monaco mostra la sua metamorfosi dopo i mesi in Sudafrica, lontano dalla Corte e dal marito Alberto. La principessa si trova nel suo paese d’origine dove era tornata diversi mesi fa per alcuni impegni ufficiali e dove è stata costretta a rimanere a causa di un’infezione per cui è già stata sottoposta ad alcuni interventi.

Nel corso delle settimane Charlene si è mostrata sempre più trasformata, raccontando la permanenza in Sudafrica, mentre le voci riguardo il suo divorzio da Alberto sono aumentate a dismisura. Secondo numerosi tabloid francesi e tedeschi, Charlene avrebbe lasciato Monaco perché stanca degli obblighi di Corte. A inizio anno la principessa si era ribellata alle imposizioni sfoggiando un taglio punk e oggi la troviamo, completamente diversa dalle immagini patinate a cui siamo abituati, con capelli cortissimi, smokey eyes e una collana tribale.

Nella foto postata su Instagram, seguita da un video postato sulla pagina della sua fondazione, Charlene lancia un appello in difesa dei rinoceronti in via d’estinzione. La moglie di Alberto appare decisa e pronta a farsi valere, con un look molto rock. “Questo è il momento di agire, è urgente fare qualcosa adesso”, dice, prima di alzare la voce e urlare: “Strappare il corno non è cool!”.

Secondo fonti di Palazzo, Charlene, nonostante le difficoltà di salute, lontano dalla corte monegasca sarebbe rinata. In effetti è difficile non notare l’espressione più decisa della principessa, che appare meno tesa e triste rispetto a mesi fa. Il motivo, per i tabloid, sarebbe l’essersi “liberata di un peso” che sentiva gravare sulle sue spalle. “La principessa è chiaramente tranquilla – ha spiegato la psicologa Becky Spelman al magazine tedesco Bunde -, si sente bene, sembra completamente felice, come se fosse in pace con sé stessa. Sembra che abbia ritrovato sé stessa”.

Una tesi sostenuta anche dall’esperta di linguaggio del corpo di Emma Serlin. “Charlene è meno preoccupata per il protocollo reale, cosa dire e cosa non dire – ha svelato -. Questa libertà di movimento si riflette anche nel suo comportamento. Nelle interviste precedenti, la Wittstock sembrava rigida, meno autosufficiente. Nell’ultima video appare come una donna che ha trovato la sua voce, molto più sicura di sé e con i piedi per terra, una persona completamente diversa, in un posto completamente diverso”.