Charlene e Alberto sull’orlo del divorzio. “Lei non lascerà mai i suoi figli”

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Charlene e Alberto di Monaco sono tormentati da indiscrezioni su un loro imminente divorzio, alimentate dal prolungato soggiorno della Principessa in Sudafrica. Ma una fonte vicina alla coppia assicura: “Lei non lascerà mai i suoi figli”.

Charlene di Monaco è bloccata da mesi in Sudafrica a causa di una grave infezione che le impedisce di volare. A causa delle sue condizioni di salute ha saltato molti impegni pubblici, ma soprattutto non ha potuto festeggiare con Alberto i 10 anni di matrimonio. Si sono sposati infatti il primo luglio 2011.

La Principessa, sia tramite un’intervista a Channel 24 sia dal suo profilo Instagram, ha dichiarato più volte il suo grande amore al marito e ha espresso la sua sofferenza nel vivere separatamente da lui e dai gemelli, Jacques e Gabriella, per così tanto tempo. Dal canto suo, il Principe è andata a trovarla coi figli qualche tempo fa.

Ma nonostante queste dimostrazioni d’affetto, in molti pensano che dietro questa separazione non ci siano solo motivi di salute, ma sia in realtà la copertura per una crisi così profonda da portare la coppia al divorzio. Il magazine tedesco Bunte ha raccolto le dichiarazioni di un’amica di Charlene che sostiene che lei stia cercando casa a Johannesburg per conto proprio.

Però nuove rivelazioni sono state riportate da People. Stando a una fonte vicina a Charlene con molta probabilità la Principessa potrà riunirsi presto con suo marito e i suoi figli. Appena i suoi problemi di salute saranno risolti, tornerà a Montecarlo. D’altro canto, Alberto vorrebbe raggiungerla anche ora in Sudafrica ma l’emergenza sanitaria legata al Covid gli impedisce di fissare una data per il viaggio.

La stessa fonte assicura che un divorzio tra la coppia è praticamente da escludere. Per altro Charlene: “Non lascerà mai i suoi figli“.

Paris Match invece sostiene che se ci sono problemi, non vanno ricercati nel rapporto coniugale tra Alberto e Charlene, ma nel modo in cui la Principessa di Monaco è accolta dalla famiglia Grimaldi.

Pare, secondo il magazine francese, che il cambio di look, in versione rock e aggressiva, sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Era piena di buona volontà, ma si è subito sentita giudicata e incompresa. Così si è chiusa per proteggersi”. Queste le parole di un amico di Charlene. D’altro canto, l’ex nuotatrice è stata protagonista di un’altra celebre fuga, proprio poco prima di sposare Alberto.

Se le tensioni fossero a Corte, anche le dichiarazioni di Charlene verso il marito, definito la sua roccia, acquisterebbero un nuovo significato. Comunque è innegabile che la sua assenza all’inaugurazione delle Olimpiadi Tokyo ha pesato.