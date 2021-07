Charlene, perché Alberto e i gemelli non possono volare in Sudafrica

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

La favola di Alberto e Charlene Grimaldi si colora a tinte scure. I Reali di Monaco sono lontani ormai da mesi e le speranza di riavvicinamento si fanno sempre più remote. La foto tutti insieme, l’ultima, con i gemelli Jacques e Bella, risale agli inizi di giugno 2021 quando la famiglia era riuscita a raggiungere Sua Altezza Serenissima in Sudafrica.

La visita non era arrivata per caso. Alberto aveva infatti deciso di portare i bambini dalla mamma per aiutarla a superare il periodo complicato della convalescenza, iniziata a seguito di un delicato intervento al cervello resosi necessario per risolvere un’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha colpita come complicazione di un’operazione dentale.

Jacques e Bella sono stati la sua medicina migliore. L’abbiamo vista sorridere ancora al loro fianco, un sorriso che ha illuminato il suo volto anche durante le tante videochiamate con le quali incontra virtualmente i figli, ora seguiti dal padre e da tutta la famiglia.

Secondo quanto riportato dal magazine tedesco Bunte, la Principessa avrebbe ammesso di sentire moltissimo la mancanza dei figli, ragion per cui suo marito vorrebbe raggiungerla a Durban, nella regione di KwaZulu-Natal, dove si sta curando. Tuttavia, il luogo è da tempo preda di saccheggi e di incendi dolosi, che la rendono pericolosa per la Famiglia Reale e, in particolare, per i bambini.

Inoltre, sembrano incessanti le proteste legate alla detenzione dell’ex Presidente Jacob Zumba, condannato a 15 anni di prigione per corruzione. I tumulti politici hanno quindi spinto la Famiglia Reale a riconsiderare il loro viaggio in Sudafrica, rimandandolo a tempi migliori. Non è comunque escluso che la Principessa possa fare presto ritorno a casa.

Le indiscrezioni non sono però a favore della reunion della famiglia. Sembrerebbe, infatti, che Charlene stia cercando un punto d’appoggio a Joahnnesburg e che stia decidendo di separarsi dal marito, avviando anche una sua attività personale per provvedere al suo sostentamento.

Per la prima volta dal loro matrimonio, Sua Altezza Serenissima non ha partecipato ai festeggiamenti per i 10 anni di matrimonio con Alberto. Gli auguri sono arrivati via social, con un video che raccoglie tutte le emozioni più grandi di questi 10 anni trascorsi insieme. Il Principe è ora circondato dall’intera famiglia che non l’ha lasciato solo un secondo. La presenza di Carolina al suo fianco è costante, quasi a voler prendere il posto di mamma Grace Kelly.