Charlene di Monaco, Alberto vola in Sudafrica con i gemelli: cosa succede

Charlene di Monaco, gli outfit (costosissimi) dei gemelli Gabriella e Jacques

Il ritorno di Charlene a Monaco assume le trame del mistero, ogni giorno di più. La Principessa, impegnata in una campagna di salvaguardia dei rinoceronti in Sudafrica, manca dalle scene da gennaio e sembra sempre più intenzionata a proseguire nella sua missione, tenendosi lontana dal Principato.

Dalle ultime notizie trapelate, sembrerebbe che sia stata colpita da una severa infezione alle vie respiratorie – non Covid-19, come chiarito da una nota di Palazzo – che le impedirebbe di mettersi in volo per tornare dai figli e dal marito Alberto.

Il suo impegno con le squadre anti-bracconaggio prosegue senza sosta e lei stessa sembra non volerci rinunciare. Continuano, infatti, le immagini che la ritraggono con un nuovo taglio di capelli poco ortodosso per il suo ruolo – come fatto notare da alcuni follower – mentre Alberto si mostra da solo in compagnia dei gemelli Jacques e Gabriella.

Viste le poche intenzioni di fare ritorno a casa e dell’entusiasmo dimostrato per i suoi nuovi impegni a sostegno dei rinoceronti, Alberto di Monaco ha deciso di raggiungerla in Sudafrica con i bambini, come dimostrano gli scatti che ha voluto condividere sui suoi canali social ufficiali.

Dopo tempo, quindi, la famiglia è riunita ma ancora non si parla delle sue intenzioni di seguire il marito a Monaco che, stando a quanto condiviso sui social, potrebbe anche riportare i gemelli a casa senza sua moglie Charlene.

Il Principe Alberto si è già fatto vedere da solo in più di un’occasione, come nel caso della visita al museo oceanografico condotta con i gemelli, oltre che per l’uscita istituzionale per il consueto appuntamento con il Gran Premio di Formula 1 che, ogni anno, si tiene a Montecarlo.

Nella sua nuova avventura in Sudafrica, Charlene sembra aver trovato una nuova dimensione di felicità che stenta a mostrare al fianco del marito. A eccezione di alcuni rari momenti in cui è ritratta con i figli, la Principessa è sempre parca di sorrisi e – anzi – non ha mai nascosto di subire la nostalgia di casa.

Ufficialmente, Charlene di Monaco manca da casa a causa di un’infezione che le impedirebbe di viaggiare. Nelle foto che ha deciso di destinare ai social, invece, la Principessa sembra completamente immersa in questo nuovo viaggio, che l’ha anche aiutata a colmare la distanza dalla sua terra d’origine alla quale è sempre rimasta molto legata.

Quella che sta vivendo in Sudafrica potrebbe quindi essere solo una partentesi breve della sua vita, utile a farle fare chiarezza in se stessa. Un’assenza più prolungata potrebbe, infatti, essere un colpo troppo duro per il matrimonio con il Principe Alberto che ha sempre scricchiolato, fin da quando si è celebrato, nel 2010. Jacques e Gabriella, i suoi figli, le hanno però restituito quel sorriso che sembrava perduto.