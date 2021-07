Charlene di Monaco bloccata da complicazioni post operatorie. Ma cerca casa a Johannesburg

Lo scorso maggio Charlene de Monaco era partita per il Sudafrica per una missione a sostegno della fauna locale. Da allora non è più tornata a casa. La Principessa è stata colpita da una grave infezione alla gola, naso e orecchie che le ha impedito di viaggiare e quindi di fare rientro a Montecarlo. Ma soprattutto l'ha costretta a sottoporsi a diversi interventi per bloccare il suo problema di salute.

La situazione delicata ha costretto Charlene a stare lontana dalla sua famiglia, il marito Alberto, i figli Jacques e Gabriella. E anche se il Principe coi gemelli è andato a trovarla, la malattia della moglie non gli ha permesso di festeggiare con lei il decimo anniversario di matrimonio.

La lontananza prolungata ha suscitato sospetti sulla solidità della relazione tra Charlene e Alberto, messa già a dura prova da vari episodi tra cui la scoperta di un'altra figlia illegittima del Principe. Così i rumors sono diventate insinuazioni quando il magazine tedesco Bunte ha assicurato che la coppia monegasca era in procinto di divorziare. Il Palazzo ha sempre smentito ma ora anche Charlene ha deciso di intervenire e di raccontare non solo quanto Alberto sia importante per lei, "la sua roccia", senza il quale forse non sarebbe riuscita a superare un periodo tanto difficile, ma anche di spiegare quali sono le sue reali condizioni di salute.

In un'intervista all'emittente sudafricana Channel24 ha sottolineato quanto le manchino "suo marito, i suoi figli e i suoi cani", ma non può assolutamente viaggiare perché a causa di complicazioni post operatorie non può volare oltre i 6mila metri, per una questione di pressione interna. Charlene si sta infatti riprendendo dopo un'operazione cui è stata sottoposta a giugno a causa della grave e dolorosa infezione che l'ha colpita.

La Principessa ha spiegato che l'infezione a naso, gola e orecchie è stata una conseguenza di un intervento chirurgico alla mascella in preparazione degli impianti dentali, eseguito a maggio prima del suo arrivo in Sudafrica. Le complicanze scatenatesi durante il suo soggiorno le hanno impedito di fare ritorno a casa e l'hanno costretta a subire un'altra operazione il 23 giugno. I primi sintomi sono comparsi a inizio giugno con un fortissimo dolore alle orecchie.

Qualche giorno fa su Instagram Charlene ha condiviso alcune foto che la ritraggono provata e dimagrita, ma sorridente mentre parla coi figli in videochiamata.

Nonostante dunque la Principessa abbia spiegato chiaramente le ragioni del suo distacco da Alberto, Bunte resta convinto che i due siano in crisi e a tal proposito ha interpellato un'amica della Principessa, Colleen Glaeser, che avrebbe rivelato le intenzioni di Charlene di trasferirsi definitivamente a Johannesburg dove starebbe cercando casa.