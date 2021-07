Charlene di Monaco non torna ancora a casa: la strada da percorrere è lunga e dolorosa

editato in: da

Charlene di Monaco assente, Alberto solo coi gemelli alla festa

Charlene di Monaco non torna ancora a casa, resta in Sudafrica dove è bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie. E sfoga la sua frustrazione raccontando il periodo difficile che sta vivendo. “Mi mancano molto mio marito e i miei figli”.

Intervenendo a Channel24, Charlene di Monaco ha raccontato quanto la lontananza dalla sua famiglia l’abbia fatta soffrire, ma il dispiacere più grande è stato vivere il decimo anniversario di matrimonio lontano da suo marito Alberto.

La coppia è convolata a nozze il primo luglio 2011 con una cerimonia civile e il giorno successivo con rito religioso. Sposatesi nello stesso anno di William e Kate Middleton, l’anniversario dei Principi di Monaco è stato ben più triste. Lontani migliaia di chilometri e con la preoccupazione per la salute di Charlene che ha subito due interventi per superare l’infezione che l’ha colpita.

Per sentirsi meno sola e per far sentire tutto il suo amore verso Alberto, la Principessa aveva condiviso su Instagram un video toccante. In effetti, Charlene ha proprio sottolineato nell’intervista a Channel24 che ciò che l’ha fatta più soffrire: “è stato quando il mio staff medico mi disse che non potevo tornare a casa per il mio decimo anniversario di matrimonio”. E poi, con un’insolita confidenza, ha confessato: “Alberto è la mia roccia, la mia forza e senza il suo amore e il suo sostegno non sarei stata in grado di superare questo momento doloroso“.

Alberto di Monaco era volato in Sudafrica coi gemelli, Jacques e Gabriella, qualche settimana fa per trascorrere alcuni giorni accanto alla moglie che da quasi due mesi è bloccata senza poter far ritorno a Montecarlo, saltando così appuntamenti importanti, dalla Festa di San Giovanni al GP di Formula 1 a Montecarlo.

Qualche giorno fa era tornata a farsi sentire sul suo profilo Instagram per ringraziare dell’affetto ricevuto in occasione del suo triste anniversario di matrimonio: “A tutte le nostre famiglie, amici e persone care. Grazie per il vostro amore e sostegno e per la generosità che abbiamo ricevuto durante questo decennio”.

In una nota ufficiale vengono ribadite le grandi difficoltà e la sofferenza di Charlene costretta a stare per così tanto tempo lontana da Alberto e dai gemelli, ma un viaggio comprometterebbe la guarigione dalla grave infezione che l’ha colpita. “La strada da percorrere è lunga e dolorosa“.