Charlene di Monaco operata: il suo ritorno da Alberto non è ancora stato definito

editato in: da

Charlene di Monaco assente, Alberto solo coi gemelli alla festa

Charlene di Monaco è stata colpita da una grave infiammazione a metà maggio che l’ha costretta a restare in Sudafrica dove si era recata per una missione a sostegno della fauna. Al momento non è stata ancora definita la data del suo rientro a Montecarlo.

Sicuramente Charlene di Monaco non potrà festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio con Alberto. I due sono convolati a nozze il primo luglio con cerimonia civile, per poi replicare con rito religioso il 2 luglio 2011, lo stesso anno del Royal Wedding di William e Kate Middleton. Per questo motivo, tramite la sua associazione, ha diffuso un video dedicato al marito in cui ha celebrato i momenti più belli della sua vita coniugale.

Nel comunicato ufficiale con cui la Principessa ha chiarito quali sono le sue condizioni di salute, si è anche parlato di un’operazione cui si è sottoposta per superare l’infezione a naso, bocca e orecchie che l’ha colpita. Per altro, sarebbe il secondo intervento che in questo ultimo mese e mezzo ha subito.

A seguito della sua situazione, la permanenza in Sudafrica di Charlene è indefinita. Attualmente, non è stata nemmeno ipotizzata una data di rientro a Monaco.

Dato il momento particolare e il prolungato periodo di lontananza, di cui ancora non si intravvede la fine, Alberto di Monaco avrebbe intenzione di raggiungere la moglie in Africa, probabilmente accompagnato dai gemelli, Jacques e Gabriella. Questo è quanto riporta il magazine francese Gala.

Il Principe coi figli si era già ricongiunto con Charlene, volando in Sudafrica per festeggiare i cinque anni di Aiva, nipote della Principessa. In quell’occasione la moglie di Alberto aveva voluto condividere sul suo profilo Instagram alcuni scatti di quel viaggio.

L’infezione ha impedito a Charlene di presenziare al GP di F1 a Montecarlo, ma anche alla Festa di San Giovanni, lasciando i suoi piccoli alle esclusive cure del padre.