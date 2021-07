Charlene di Monaco, provata ma sorridente in foto: si ipotizza una data per il rientro

editato in: da

Charlene di Monaco assente, Alberto solo coi gemelli alla festa

Charlene di Monaco, bloccata in Sudafrica ormai da due mesi per una grave infezione a gola, orecchie e naso, è tornata a mostrarsi in pubblico condividendo su Instagram delle nuove foto. Mentre la stampa francese si chiede quando rientrerà a Montecarlo, guardando al 23 luglio come a una possibile data in occasione del Ballo della Croce Rossa. Ma naturalmente sono solo ipotesi.

Dopo diverso tempo in cui non si mostrava più, Charlene di Monaco ha voluto mettere a tacere ogni tipo di pettegolezzo, sia sul suo stato di salute sia sulla presunta crisi tra lei e suo marito Alberto.

La Principessa è apparsa provata e dimagrita nei nuovi scatti pubblicati su Instagram. D’altro canto è da mesi che sta combattendo contro una severa infezione a causa della quale ha subito due operazioni. D’altro canto, finalmente Charlene è tornata a sorridere e sembra felice nell’intrattenersi anche se solo telefonicamente coi figli Jacques e Gabriella. Anche se nel messaggio che accompagna le foto, chiede che le venga augurata “buona fortuna” mentre “trascorre del tempo con Jacqui and Bella”. E aggiunge l’emoticon che ride.

Dunque, un messaggio di speranza che indica che la fine del momento difficile sia vicino. In una recente intervista a Channel24, Charlene non si illude e ribadisce che la strada da percorrere è lunga. Ma per lo meno le foto condivise hanno interrotto il lungo periodo di isolamento della Principessa che ha comunicato al mondo solo con messaggi ufficiali e il video per il decimo anniversario di matrimonio con Alberto, festeggiato lontano da lui.

Gala si chiede se Charlene possa rientrare a Montecarlo per il 23 luglio, una data significativa perché si terrà il tradizionale Ballo per la Croce Rossa di cui la Principessa è madrina. Ma come detto, si tratta solo di ipotesi.

Da Palazzo non c’è nessuna comunicazione ufficiale sul rientro a Monaco della moglie di Alberto che ha già perso molti altri eventi importanti, dal GP di F1 alla Festa di San Giovanni. Mentre il Principe prosegue con gli impegni di Corte, affiancato a volte con altri membri della famiglia, come il nipote Louis Ducruet, figlio di Stéphanie.

Di fatto, la data del ritorno a Monaco di Charlene pare non essere ancora stata fissata. È probabile invece che Alberto la raggiunga nuovamente in Sudafrica, come aveva fatto qualche tempo fa, insieme ai gemelli. Forse, se la malattia consentirà alla Principessa di prendere l’aereo, potrebbe essere l’occasione di fare ritorno a casa a Montecarlo insieme alla sua famiglia.