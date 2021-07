Charlene di Monaco provata dalla malattia e lontana da Alberto: le foto su Instagram

editato in: da

Charlene di Monaco assente, Alberto solo coi gemelli alla festa

Provata dalla malattia e dalla lontananza dagli affetti più cari: è questa l’immagine di Charlene di Monaco che su Instagram ha pubblicato nuove foto della sua permanenza in Sudafrica. La moglie di Alberto di Monaco manca ormai da casa da diversi mesi a causa di un’infezione che le ha impedito di tornare a Monte Carlo.

Nel gennaio del 2021 l’ex nuotatrice aveva raggiunto la terra a cui è legata in modo viscerale (è nata in Zimbabwe) per partecipare a un’importante campagna per la tutela dei rinoceronti in via d’estinzione. A maggio, poco prima di fare ritorno a casa, aveva però contratto un’infezione a gola, naso e orecchie tale da richiedere un’operazione. A distanza di un mese, per via di alcune complicazioni, Charlene era stata operata di nuovo

Il secondo intervento è stato eseguito a giugno, proprio in coincidenza con l‘anniversario di matrimonio con Alberto di Monaco. I festeggiamenti sono stati rinviati a data da destinarsi e i medici le hanno sconsigliato qualsiasi viaggio. Il ritorno a casa dunque dovrà attendere, nel frattempo Charlene, da sola in Sudafrica, sta affrontando con coraggio questo momento difficile nella speranza che il suo problema di salute possa risolversi.

A pesare di più è, senza dubbio, la distanza da Jacques e Gabriella, gli amatissimi figli nati dall’amore per Alberto. Negli scatti pubblicati su Instagram, Charlene appare provata e visibilmente dimagrita, ma il suo volto si illumina quando vede i figli durante una videochiamata. Jeans e maglia verde a maniche lunghe, un taglio di capelli cortissimo: la Wittstock ha un’espressione triste e al tempo stesso dolce mentre guarda i suoi bambini, probabilmente a causa della nostalgia.

Non è ancora chiaro quando Charlene potrà finalmente tornare a Monte Carlo. A deciderlo, con molta probabilità, saranno i medici. Il Palazzo sino ad oggi ha tenuto informati i sudditi riguardo le condizioni di salute della principessa, ma non ha mai svelato i dettagli di quanto accaduto. Nel frattempo la stampa scandalistica non ha perso tempo, accusando la moglie di Alberto di non essere tornata a Monte Carlo a causa del suo scarso attaccamento al trono e a un’insofferenza ai doveri di Corte.