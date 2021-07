Charlene, voci di separazione dopo la verità sull’assenza da Monaco

editato in: da

Charlene di Monaco, gli outfit (costosissimi) dei gemelli Gabriella e Jacques

La Principessa ha lasciato il castello. Da mesi. Le voci sui motivi dell’assenza di Charlene dal Principato si fanno sempre più insistenti, nonostante le dichiarazioni rese a Channel24 nelle quali ha diffusamente parlato dei problemi di salute che l’hanno colpita.

Charlene Wittstock, infatti, è tornata in Sud Africa per partecipare a una missione contro il bracconaggio dei rinoceronti ma non ha ancora fatto rientro a casa. La motivazione è stata resa ufficiale da una nota di Palazzo, nella quale si spiegava come la Principessa fosse rimasta vittima di una severa infezione all’orecchio e che, per questo, avrebbe dovuto trattenersi ancora nel suo paese natio.

Eppure, quest’assenza così prolungata, non promette niente di buono. I contatti con Jacques e Bella si limitano alle videochiamate, mentre Alberto appare sempre più solo al fianco dei suoi figli che ha però portato dalla madre tra maggio e giugno 2021.

Secondo quanto riporta Voici, sembrerebbe – e qui il condizionale diventa d’obbligo – che Charlene sia venuta a conoscenza di un terzo figlio illegittimo del marito, nato da una relazione precedente al matrimonio. Questo il motivo dell’allontanamento della Principessa, che non avrebbe proprio intenzione di tornare.

A dimostrazione di questa sua volontà di non fare ritorno a casa, ci sarebbe anche la ricerca di un punto d’appoggio in Sudafrica oltre che l’idea di un avvio di nuove attività professionali, trasferendo su di sé quelle del fratello Gareth. Sembrerebbe, inoltre, che l’accordo sia già chiuso. Charlene avrebbe anche trovato una casa nei pressi di Joahannesburg.

Tutte le voci trapelate rimangono però nel campo delle indiscrezioni e sembrano essere smentite dalle parole della Principessa, che ha invece definito il marito come la sua roccia: “Lui è il principale pilastro della mia vita e la mia forza, senza il suo amore e il suo sostegno non avrei potuto superare questo momento tanto doloroso. È stata una sfida per me, mi mancano mio marito e i miei figli”.

Com’è noto, Charlene è stata assente all’anniversario per i 10 anni di matrimonio, nonostante gli auguri rivolti al marito sui social. La famiglia reale ha anche provato a placare gli animi dei sudditi, che da mesi attendono il ritorno della Principessa, pubblicando una mini-serie web che ha ripercorso il decennale della loro storia d’amore.