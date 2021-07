Charlene e Alberto protagonisti di una miniserie per i 10 anni di matrimonio

editato in: da

Charlene di Monaco assente, Alberto solo coi gemelli alla festa

Una The Crown in salsa monegasca, per Alberto e Charlene di Monaco, che festeggiano i primi 10 anni di matrimonio con il rilascio di una serie per il web nella quale si ripercorrono tutte le tappe fondamentali della loro unione, suggellata dalla nascita degli amati figli Gabriella e Jacques.

La serie è composta da 10 puntate ed è disponibile sui canali ufficiali dei sovrani. Alberto e Charlene hanno così voluto condividere questi primi anni insieme con i tanti sudditi che si stanno ancora chiedendo quando sarà possibile rivedere la principessa, ancora bloccata in Sudafrica dopo il secondo intervento alla testa, resosi necessario dopo la violenta infezione che l’ha colpita.

Il primo episodio, teso a delineare con maggior definizione i contorni di una favola che continua a suscitare dei dubbi, è stato rilasciato in occasione dell’anniversario, il 1° luglio 2021. I due minuti, sono un concentrato che raccoglie i preparativi delle nozze e la cerimonia civile. Nel secondo episodio, invece, assistiamo alle celebrazioni in chiesa.

Un regalo per i sudditi, sebbene un po’ amaro, che aspettano ancora il ritorno della loro principessa. La data non è ancora fissata né minimamente sospettata. La seconda operazione ha infatti gettato tutti nel più profondo sconforto, poiché il momento di rivedere Charlene si sta facendo sempre più remoto.

La Principessa è riapparsa sui social dopo le due operazioni proprio per celebrare i 10 anni di matrimonio, nonostante Sua Altezza Serenissima sia stata impossibilitata a partecipare alle celebrazioni. La notizia, che era trapelata come indiscrezione, è stata subito confermata dal Daily Mail e successivamente dal portavoce di Palazzo.

Sulla sua assenza, Charlene ha dichiarato: “Questa volta, per la prima volta, non sarò accanto a mio marito per il nostro anniversario di matrimonio. E la cosa mi rattrista molto. Tuttavia non possiamo far altro che seguire i consigli dei medici. Lui resta comunque il mio sostegno. Mi aiutano tantissimo, sono fondamentali per il mio umore”.

Charlene si è conquistata l’appellativo di “principessa triste” già dalle prime ore successive al matrimonio. Quella fuga poi smentita a poche ore dalle nozze ha lasciato spazio ai grandi festeggiamenti, con i concerti e i fuochi d’artificio. Nei due giorni di celebrazioni c’è stato il primo bacio ufficiale, le nozze religiose celebrate con lo splendido abito Armani e una vita che a molti è sembrata stretta.

La nascita dei gemelli, Jacques e Gabriella hanno portato una ventata di gioia nella vita di Charlene, che ha per la prima volta mostrato un sorriso felice ai tanti sudditi che aspettavano una sua reazione, da anni, dopo il matrimonio con Alberto. Si è spesso detto che la Wittstock non avesse accettato il passato di suo marito e di soffrire molto per il suo comportamento libertino. Ora, a essere rimasto solo è Alberto. Il Principe è spesso apparso con i bambini in diversi eventi ufficiali ma anche in Sudafrica, dove ha raggiunto sua moglie per qualche giorno tra maggio e giugno 2021.