Charlene di Monaco, i gemelli Gabriella e Jacques rubano la scena a papà Alberto

Charlene di Monaco, gli outfit (costosissimi) dei gemelli Gabriella e Jacques

Vedere i bambini è una gioia per gli occhi e per il cuore, specialmente quando si tratta dei piccoli Gabriella e Jacques, i gemelli reali figli di Alberto e Charlene di Monaco. Due piccoli concentrati di allegria ed entusiasmo che non perdono occasione per deliziare i sudditi (e non solo) ogni volta che i genitori li portano con sé in occasione di celebrazioni ed eventi.

L’ultima uscita ufficiale dei Principi Gabriella e Jacques è quella dell’8 maggio, dopo la festa di Santa Devota a cui hanno partecipato nel mese di gennaio insieme a mamma Charlene. Con papà Alberto si sono recati all’E-Prix 2021 di Monaco, una delle tappe della Formula E, ovvero il gran premio dedicato alle automobili elettriche da corsa. Il Principe Alberto ha portato con sé i gemelli, scatenando le reazioni degli astanti e di chi ha seguito la gara in diretta.

Per l’occasione mamma Charlene ha scelto di vestire Gabriella e Charlene con outfit molto easy (ma firmatissimi) in tessuto jeans, sicuramente adatti all’occasione informale. E possiamo dire che sono stati più che azzeccati, visto che i Principi sono riusciti a rubare letteralmente la scena sia a papà Alberto che agli stessi piloti.

I bambini portavano al collo i pass, come si riserva agli ospiti speciali sugli spalti d’onore, e per tutto il tempo hanno seguito la gara tra risate e le immancabili coccole con il Principe Alberto, pronto a rispondere alle loro domande e curiosità su ciò a cui stavano assistendo. C’è stato anche un momento di grande tenerezza in cui il piccolo Jacques si è rifugiato tra le braccia del papà perché spaventato dai forti rumori dei motori (che ricordano quelli degli aerei).

Ma andiamo ai look sfoggiati dai gemelli e scelti, come sempre, da mamma Charlene. Il Principe Jacques indossava jeans di colore blu scuro firmati Dolce e Gabbana e abbinati a una camicia celeste, in unica tinta, completando il tutto con occhiali a specchio in stile aviator con lenti rosse, da vero ometto. Anche la Principessa Gabriella indossava jeans, ma in una versione deliziosamente femminile, con un abitino salopette del brand italiano Monnalisa sul quale spiccava una Paperina brillante e colorata. Sotto una t-shirt di colore rosa pastello da vera principessina e, per ripararsi dal fresco venticello del pomeriggio, una giacca bianca sportiva.

I figli di Alberto e Charlene di Monaco, che lo scorso dicembre hanno festeggiato il loro sesto compleanno, erano in ottima compagnia. Insieme a loro c’era anche la cuginetta Kaia Rose Wittstock, figlia del fratello maggiore della mamma, Gareth Wittstock. Presente anche uno dei cugini “grandi”, Pierre Casiraghi, il secondogenito della Principessa Carolina di Hannover che per l’occasione ha sfoggiato un completo elegante di colore blu scuro.