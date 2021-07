Charlene e Alberto di Monaco sull’orlo del divorzio: l’assenza che più ha pesato

editato in: da

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Non si placano le voci sulla crisi coniugale tra Charlene e Alberto di Monaco. Anzi nuove indiscrezioni li danno in procinto di divorziare, soprattutto dopo che la Principessa non ha potuto presenziare all’inaugurazione dei Giochi Olimpici.

A decretare la fine del matrimonio tra Charlene e Alberto di Monaco, dopo dieci anni dalle nozze, è l’agenzia di stampa spagnola ABC che va ad aggiungersi alla schiera di media convinti dell’imminente separazione, tra cui il magazine tedesco Bunte, il primo a diffondere i rumors.

Charlene di Monaco, bloccata in Sudafrica per una grave infezione a seguito di un’operazione alla bocca, ha più volte ufficialmente dichiarato quanto le manchi la sua famiglia, suo marito Alberto e i figli Jacques e Gabriella.

A Channel 24 ha praticamente rilasciato una dichiarazione d’amore pubblica per la sua dolce metà, definendola “la sua roccia”. Ha poi voluto ringraziare, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, per l’affetto ricevuto in occasione del suo decimo anniversario di matrimonio che ha dovuto trascorrere lontano da Alberto, ricordando persino la loro canzone.

Malgrado le evidenti manifestazioni d’amore per il Principe e anche la profonda sofferenza per le sue condizioni di salute che la tengono lontana dai suoi affetti, non c’è modo di tenere testa alle indiscrezioni sul divorzio imminente.

Stando alle dichiarazioni di un’amica a Bunte, Charlene starebbe cercando casa a Johannesburg. Mentre secondo l’agenzia ABC la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è da ricercare nell’assenza della Principessa all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

D’altro canto, la sua assenza è giustificata dai medici che le hanno impedito di volare, vietandole da mesi di rientrare a casa. Dunque, pare che le indiscrezioni sul divorzio siano poco fondate. Anche se diversi esperti in questioni reali ritengono che Alberto sia preoccupato del fatto che Charlene non riesca più a reggere la continua esposizione mediatica e il paragone con Grace Kelly.

L’Express riporta il commento di Phil Dampier: “Penso che Alberto fosse da sempre preoccupato per gli inevitabili paragoni con Grace Kelly. Era preoccupato che Charlene potesse non farcela ad essere sempre paragonata ai Grimaldi e a Grace Kelly. Fin da subito era consapevole che diventare sua moglie ha comportato prendere una grande decisione”.

In ogni caso, i Principi di Monaco sono i primi a voler smentire tutti i pettegolezzi e le indiscrezioni che parlano di divorzio.