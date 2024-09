Jessica, Nicole e Mattia, chi sono i tre figli di Totò Schillaci

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Totò Schillaci

La storia di Totò Schillaci è legata indissolubilmente non solo al calcio, ma anche alla sua famiglia. Oggi, i nomi di Jessica, Nicole e Mattia, figli dell’ex campione azzurro, risuonano come protagonisti di un racconto familiare ricco di affetti, successi e difficoltà superate insieme. Ma chi sono? Conosciamoli meglio, esplorando le loro vite private e il rapporto con il celebre padre.

Una famiglia unita nonostante tutto

Totò Schillaci, il leggendario attaccante della Nazionale Italiana ai Mondiali di Italia ’90, è noto per aver segnato sei gol e aver portato l’Italia al terzo posto. Tuttavia, la sua vita fuori dal campo ha sempre avuto una centralità importante: i suoi tre figli, Jessica, Nicole e Mattia, nati da due relazioni diverse, hanno segnato la sua esistenza tanto quanto il successo sportivo.

I primi due figli, Jessica e Mattia, sono nati dal matrimonio con Rita Bonaccorso, ex moglie di Totò e figura chiave nella loro crescita. Nonostante il divorzio tra i due, avvenuto negli anni Novanta, la famiglia ha sempre mantenuto un legame profondo.

Totò è rimasto vicino ai figli e a Rita, dimostrando una forte presenza anche nei momenti di difficoltà. In particolare, quando Rita ha dovuto affrontare problemi finanziari legati alla sua casa, Schillaci si è prodigato per aiutarla, pur trovandosi di fronte a situazioni complicate.

Mattia Schillaci, il primogenito, ha raccontato pubblicamente del grande impegno di sua madre e del padre nel sostenerla durante una fase difficile. Le sue parole cariche di affetto nei confronti dei genitori evidenziano il rispetto e l’ammirazione che Mattia prova per entrambi.

Nonostante i momenti bui, l’unione familiare non è mai venuta meno. “Io e mia sorella siamo cresciuti lì dentro, tutti i ricordi sono lì dentro”, ha detto Mattia, riferendosi alla casa in cui sono cresciuti e alla lotta di sua madre per non perderla. Questa battaglia ha rappresentato uno degli episodi più difficili della loro vita familiare, ma ha anche cementato il legame tra loro.

Chi sono Jessica, Mattia e Nicole Schillaci?

Oggi, i tre figli di Totò Schillaci sono cresciuti e hanno intrapreso strade diverse, ognuno con i propri sogni e ambizioni.

Mattia Schillaci, il più grande, ha scelto una strada lontana dai riflettori. Vive attualmente in Portogallo, dove frequenta l’Università Fernando Pessoa, specializzandosi in Odontoiatria.

Il suo profilo Instagram rivela anche un’altra sua passione: la costruzione di impianti industriali, a cui si dedica con professionalità. Nonostante la lontananza, Mattia resta legato alle sue radici e alla sua famiglia, mantenendo sempre un forte rapporto con il padre Totò. Inoltre, sembra essersi lanciato nel mondo del talent scouting, dimostrando uno spirito imprenditoriale che, senza dubbio, gli è stato trasmesso dal padre, grande atleta e imprenditore di sé stesso.

Jessica Schillaci, secondogenita, ha invece scelto di coltivare la sua passione per la scrittura e la cura delle persone. Attraverso i social media, dove condivide frammenti della sua vita, sappiamo che Jessica è un’infermiera e anche una scrittrice.

Ha un blog personale dove raccoglie pensieri, storie e riflessioni, creando un dialogo sincero con i suoi lettori. La sua vita professionale si divide quindi tra l’assistenza agli altri e la creatività, due mondi che riesce a conciliare in modo armonioso. Nonostante non sia molto esposta mediaticamente, Jessica dimostra una grande sensibilità nel raccontare le sue esperienze e nel condividere le sue emozioni con chi la segue.

Nicole Schillaci, la più piccola della famiglia, è la figlia nata dalla relazione di Totò con Prisca, una donna conosciuta durante un periodo di vita in Svizzera. Su Nicole si sa meno rispetto ai suoi fratelli maggiori, poiché ha sempre preferito mantenere un basso profilo mediatico. Di lei non emergono molte informazioni pubbliche, ma quel che è certo è che, come i fratelli, è cresciuta circondata dall’affetto di un padre sempre presente.