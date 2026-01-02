Lo spray per cuscino è diventato la mia coccola prima di andare a dormire. E non posso più farne a meno

Effetto calmante e rilassante prima di andare a dormire, e concedersi un sonno ristoratore. Ecco perché lo spray per il cuscino è il mai più senza di quest'anno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock Spray per il cuscino, il rimedio rilassante e profumato per dormire

Si scrive aromaterapia si legge, e percepisce, relax, stimolazione dei sensi e benessere. Perché sì, fragranze, profumi ed essenze possono fare davvero la differenza per il corpo, per la mente e pure per le emozioni. Ecco perché lo spray per il cuscino, arricchito di oli essenziali, puri e naturali, è la coccola alla quale non posso rinunciare prima di andare a dormire.

Cos’è e come funziona (e perché non ne posso più fare a meno) è presto detto. Questi prodotti, pensati appositamente per favorire il sonno – che è una cosa seria – e il rilassamento, sono formulati con oli essenziali come l’arancio, la lavanda, la camomilla e altri ingredienti dalle proprietà calmanti. Basta spruzzarne un po’ sulle lenzuola, sulle federe del cuscino e anche sui polsini del pigiama, per godere di tutti i loro benefici e per essere avvolti, nell’immediato, in una sensazione di benessere e relax.

Funzionano? Assolutamente sì. Gli spray per il cuscino, che favoriscono il sonno e il rilassamento, stanno conquistando i più e si adattano anche alle differenti preferenze di olfatto, viste le diverse formulazioni in commercio. Non vi resta quindi che scegliere la vostra fragranza preferita, tra quelle che trovate in questo articolo tra best seller e nuove scoperte, e regalarvi una coccola tutta vostra, anche da condividere con il resto della famiglia, prima di andare a dormire.

Spa Sleep Serenity, lo spray per il cuscino di Avon

Con oltre 3mila recensioni su Amazon, accompagnate dal gradimento da chi lo ha provato, lo spray per il cuscino di Avon conquista la vetta dei best seller in fatto di aromaterapia. Il suo nome è Planet Spa Sleep Serenity Pillow Mist e va un po’ ad anticipare la sua funzione: calmare, lenire e rilassarsi prima di andare a dormire.

Perché funziona, e ci piace tanto, è la sua formulazione a svelarlo. Questa nebbia profumatissima, da spruzzare sulle lenzuola e sulle federe, contiene oli essenziali di lavanda francese e camomilla che hanno come obiettivo quello di favorire il rilassamento prima di sprofondare in un sonno riposante. Lo spray è disponibile su Amazon in confezione da 2 a prova di scorta e di famiglia.

Spray per il cuscino di Avon Spa Sleep Serenity per un sonno riposante

Feather & Down, la sleeping bag che contiene tutto l’essenziale prima di dormire

Se è un’esperienza completa di relax che volete provare, prima di andare a dormire, allora il consiglio è quello di provare la sleeping bag Feather & Down, un vero e proprio rituale del sonno da regalare e regalarsi. La confezione, avvolta in un elegante pochette blu, contiene un maschera per gli occhi, un balsamo per il corpo, una crema doccia e uno spray per il cuscino. Le formulazioni contengono oli essenziali alla lavanda e alla camomilla che infondono relax e calma per un sonno riposante.

Come anticipato si tratta di un vero e proprio rituale pre-nanna. Si comincia con la doccia, si prosegue con il balsamo per il corpo e si finisce con lo spray, da spruzzare su lenzuola e federe del cuscino. E per i più sensibili alla luce ci pensa la mascherina, per un sonno ristoratore e di qualità.

Sleeping bag Il kit-rituale del sonno da regalare e regalarsi

Botany, Aromaterapia Spray

Tra i favoriti, su Amazon e non solo, troviamo anche lo spray per il cuscino di Botany che sfrutta tutto il potere dell’aromaterapia per garantire la coccola che tutte ci meritiamo prima di andare a dormire. La formulazione è pensata attentamente per ridurre stress e ansia e per favorire il rilassamento e l’equilibrio grazie a una miscela di oli essenziali come lavanda, palmarosa e lang ylang.

Lo spray può essere utilizzato negli ambienti, dalla camera alla zona living per chi cerca una sensazione di calma anche durante il giorno, sui tessuti e sulla biancheria da letto.

Botany L'aromaterapia prima di andare a dormire

Childs Farm, latte di lavanda e luna per bambini e non solo

È una coccola per grandi e piccini, quella pensata da Childs Farm. Uno spray leggero e impercettibile, come la nebbia, che profuma di lavanda e latte lunare (creata utilizzando la tecnologia DreamScentz). Il prodotto è pensato appositamente per i bambini a partire da 6 mesi di età. La formulazione delicata, infatti, lo rende perfetto anche per le pelli più sensibili, secche o tendenti ad eczemi.

Questo sleep mist può essere utilizzato su tutti i tessuti, lenzuola e federe, e -secondo un test eseguito dall’azienda su 104 partecipanti – rende il momento di mettersi a letto più rilassante, per i bambini e per i genitori.

Wonder Sogno, lo spray per dormire alla melatonina

Utilizza i conosciuti e comprovati benefici della melatonina, l’ormone che ha la funzione di regolare il ciclo sonno-veglia, fungendo da vero integratore per dormire con l’aggiunta di oli essenziali che calmano e avvolgono. Questo è il potere di Wonder Sogno, uno spray per dormire formulato appositamente per migliorare sonno, relax e per contrastare l’insonnia, sfruttando il potere dell’aromaterapia.

Oltre alla melatonina, infatti, il prodotto contiene una fusione di oli essenziali di lavanda, che rilassa e calma, betyver, che riduce i disturbi del sonno, e ylang ylang che allevia la tensione.

Nature’s Fiori Notturni, l’acqua profumata per il cuscino e per il corpo

Non è propriamente uno sleep mist, ma questa acqua profumata di Nature’s, che prende il nome di fiori notturni, ha lo stesso principio degli spray per il cuscino. Realizzato con lavanda, gelsomino e ylang ylang, che incontrano le dolcissime note della vaniglia e del miele, questo prodotto regala immediatamente, a corpo e mente, una sensazione di relax. Grazie inoltre alla presenza dell’olio di enotera biologico, l’acqua profumata aiuta a mantenere una pelle morbida e idratata per tutta la notte.

Grazie alla formulazione, per il 96% di ingredienti di origine naturale, Nature’s Fiori Notturni può essere nebulizzata sul corpo, sui capelli e anche sui tessuti, senza rovinarli.

Offerta Nature's Fiori Notturni Acqua profumata per corpo, cuscino e lenzuola

Puressentiel, lo spray che favorisce il sonno con 12 oli essenziali

A differenza degli altri, lo spray Puressentiel è pensato per la camera e non per il cuscino. Si spruzza in aria ma l’effetto è lo stesso: favorire calma e relax prima di andare a dormire. Cosa lo rende speciale, e tra i best seller di Amazon, è la sua formulazione: 12 oli essenziali tra cui camomilla, mandarino, lavanda, arancio e sandalo, che rilasciano una profumazione delicata e rilassante che favorisce la distensione, il relax e il sonno. Può essere vaporizzato nella camera da letto, oppure su un fazzoletto da lasciare sul comodino vicino al letto.

Offerta Puressentiel, spray per l'aria Spray per la cameda da letto che favorisce il sonno e il relax

Non perderti notizie, must have di moda e consigli di bellezza: iscriviti al nostro canale WhatsApp e resta sempre aggiornata