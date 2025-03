Integratori per dormire. I migliori che favoriscono il sonno e il riposo

Scopri quali sono i migliori integratori per favorire il sonno, rilassarti e migliorare il riposo notturno. Guida completa per dormire meglio!

Fonte: iStock Migliori integratori per dormire

Un sonno duraturo e di qualità risulta estremamente utile per mantenere il benessere generale dell’organismo. Tuttavia, molte persone hanno difficoltà ad addormentarsi o a mantenere un riposo continuo durante l’arco della notte, per non parlare degli squilibri del ciclo sonno-veglia provocati dal jet lag. In tutti questi casi, può essere utile l’assunzione di integratori per dormire, che offrono un mix di melatonina e sostanze vegetali calmanti, capaci di regolare i cicli circadiani e contribuire a un riposo più profondo e rigenerante. In questo articolo del magazine di DiLei.it verranno analizzati le caratteristiche di questi integratori, il modo più corretto di utilizzarli e i prodotti più famosi presenti in commercio.

Integratori per dormire: come sceglierli

Per acquistare degli integratori per il sonno adatti alle proprie esigenze è necessario conoscere i diversi ingredienti che possono essere presenti in ogni singola formulazione. Si tratta di minerali, estratti vegetali o molecole già fisiologicamente presenti all’interno dell’organismo, che insieme o da sole possono influenzare il riposo notturno e migliorarne la qualità.

Melatonina

La melatonina è un ormone che viene prodotto fisiologicamente dall’organismo (ghiandola pineale) per regolare il ciclo sonno veglia. È una delle poche sostanze per la quale esistono claims certificati per quanto riguarda il suo effetto sull’addormentamento e sul contrasto dei sintomi derivanti dal jet lag. L’assunzione di tale sostanza permette di ridurre il tempo necessario per l’addormentamento e aiuta a migliorare la qualità del sonno.

Valeriana

Si tratta di una pianta utilizzata tradizionalmente per le sue proprietà sedative e ansiolitiche. La Valeriana officinalis può essere presente da sola o in associazione ad altri elementi all’interno di integratori utili per andare ad attenuare l’ansia e a favorire il rilassamento fisico e mentale dell’organismo, facilitando anche l’addormentamento.

Camomilla

È una delle erbe più note per le sue proprietà calmanti e rilassanti. La camomilla (Camomilla sinensis) non è disponibile solo all’interno di infusi e tisane, ma può essere contenuta anche all’interno di integratori specifici per migliorare la qualità del sonno e per combattere stress e ansia.

Passiflora

La Passiflora incarnata è una pianta utilizzata per le sue proprietà sedative e ansiolitiche, ma adatta anche a favorire rilassamento e facilitare l’addormentamento in persone particolarmente stressate o con problematiche correlate al sonno.

Magnesio

Si tratta di un minerale che coinvolto in numerosi processi fisiologici, tra cui la regolazione del sistema nervoso. Una sua carenza può essere associata a disturbi del sonno, ma anche a stati di tensione muscolare e a crampi notturni.

I migliori Integratori per dormire

Di seguito una selezione con i migliori integratori per dormire:

Laila DormiBene

Laila DormiBene è un integratore che contiene melatonina e un complesso di 5 erbe vegetali (Herbal 5 Complex), utili per favorire un rapido addormentamento. La formulazione è realizzata in comode pastiglie gommose senza zucchero, che offrono una soluzione pratica e piacevole da assumere per migliorare la qualità del proprio sonno.

ZzzQuil Natura

Si tratta di un’altra formulazione in pastiglie gommose senza zuccheri e al sapore di frutti di bosco, che è stata realizzata per favorire l’addormentamento e il rilassamento fisico e mentale. L’integratore combina l’azione della melatonina con gli estratti di lavanda, valeriana e camomilla per favorire e migliorare la qualità del sonno.

Novanight Tripla

Novanight Tripla è un integratore alimentare senza glutine che unisce la melatonina, il magnesio e la griffonia per ristabilire il normale ciclo naturale del sonno. La formulazione studiata per agire su tre fasi del sonno differenti: riducendo il tempo di addormentamento, migliorando la qualità del sonno e modulando la stanchezza al risveglio.

Naturalma Valeriana radici (Valeriana officinalis)

L’integratore del marchio Naturalma contiene al suo interno radice polverizzata di valeriana, nota per la sua azione sedativa e ansiolitica. La formulazione può essere utile per migliorare la qualità del sonno, ma soprattutto per modulare e ridurre i casi di stress e ansia, che possono essere correlati ad insonnia.

Aliver Pure Magnesium Oil Spray

Si tratta di una formulazione in olio spray, che a differenza dei comuni integratori a base di magnesio, viene spruzzato sulla pelle per essere assorbito e manifestare i suoi effetti. Il prodotto permette di avere un’azione localizzata sui muscoli, alleviando tensioni e supportandoli a livello funzionale, ma garantisce anche un’azione anti-stanchezza e utile per rilassarsi e addormentarsi.

Quando e come assumerli

Per poter scegliere il giusto integratore per dormire è fondamentale seguire alcune linee guida e tenere in considerazione alcuni dei seguenti fattori:

Tempistica: per avere un’azione efficace sull’addormentamento e quindi sul sonno notturno, è necessario assumere la melatonina e gli altri integratori a base di estratti vegetali almeno 30-60 minuti prima di coricarsi . Il timing è fondamentale ed è importante mantenere sempre la stessa ora d’assunzione, per aiutare il corpo a ristabilire il suo ritmo sonno-veglia.

per avere un’azione efficace sull’addormentamento e quindi sul sonno notturno, è necessario assumere la melatonina e gli altri integratori a base di estratti vegetali . Il timing è fondamentale ed è importante mantenere sempre la stessa ora d’assunzione, per aiutare il corpo a ristabilire il suo ritmo sonno-veglia. Dosaggio: si consiglia sempre di iniziare con un dosaggio basso per poi aumentare gradualmente se necessario. Attraverso queste indicazioni o i consigli offerti dal proprio medico, si andranno a ridurre eventuali effetti collaterali ed azioni sedative che possono influenzare le attività giornaliere.

si consiglia sempre di iniziare con un dosaggio basso per poi aumentare gradualmente se necessario. Attraverso queste indicazioni o i consigli offerti dal proprio medico, si andranno a ridurre eventuali effetti collaterali ed azioni sedative che possono influenzare le attività giornaliere. Coerenza: oltre a stabilire una routine d’assunzione dell’integratore, è opportuno anche ridurre eventuali assunzioni di bevande energizzanti e caffè nella seconda parte della giornata.

oltre a stabilire una routine d’assunzione dell’integratore, è opportuno anche ridurre eventuali assunzioni di bevande energizzanti e caffè nella seconda parte della giornata. Abitudini serali: oltre all’assunzione di integratori specifici, può essere utile compiere azioni rilassanti nei minuti precedenti all’addormentamento, come leggere un libro ed evitare l’esposizione alla luce blu dei dispositivi elettronici.

In conclusione, gli integratori per dormire possono essere un valido supporto per migliorare la qualità del sonno, soprattutto se inseriti all’interno di un contesto di vita salutare e che mira a ridurre le interferenze con il riposo notturno. In caso di condizioni mediche preesistenti o di assunzione di altri farmaci è sempre necessario consultare il proprio medico per ricevere indicazioni specifiche sull’utilizzo di tali integratori.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.