Barbara, chi è la moglie di Totò Schillaci

Un passato da modella, un presente da odontotecnica e una vita trascorsa accanto all’uomo che ama. Barbara Lombardo è l’energica e determinata moglie di Salvatore “Totò” Schillaci, l’ex bomber che ha fatto sognare l’Italia durante le Notti Magiche del 1990. Scopriamo qualcosa di più sulla donna che ha conquistato il cuore di uno dei calciatori più celebri del nostro Paese

Chi è Barbara Lombardo

Barbara Lombardo è originaria di Palermo, proprio come Totò. Donna con un’incredibile bellezza naturale, in gioventù a intrapreso una carriera i riflettori facendo la modella e prendendo parte alle selezioni regionali di Miss Italia. Nonostante il suo grande potenziale, Barbara ha però scelto di portare avanti una strada professionale diversa, allontanandosi dal mondo della moda e dedicandosi a una carriera come odontotecnica.

Anni dopo conosce Totò Schillaci, il calciatore delle Notti Magiche che dopo una corte spietata è diventato suo marito: i due sono rimasti amici per diverso tempo, e dopo dieci anni di conoscenza Barbara si rende conto che Totò è una persona affidabile e capisce che è l’uomo della sua vita. I due si sposano nel 2012 in una splendida cerimonia a Villa Niscemi, immersi nel cuore di Palermo.

Quella tra Barbara Lombardo Totò Schillaci è una storia d’amore solida e duratura, capace di superare difficoltà e di adattarsi a ogni possibile stravolgimento. I due oggi vivono in una casa in campagna a Palermo, dove gestiscono insieme un centro sportivo.

Oltre a essere moglie di Totò, Barbara è madre di un figlio, Alberto, nato da una sua relazione precedente. Anche se il passato sentimentale di Barbara rimane avvolto nel mistero, con Totò ha formato una famiglia allargata che comprende anche i tre figli che Schillaci ha avuto dal suo precedente matrimonio con Rita Bonaccorso che ora vivono in città diverse.

L’avventura a “Pechino Express” insieme a Totò

Conosciuta per essere una donna con uno spirito libero e avventuroso, Barbara da bambina era soprannominata Selvaggia anche per il suo temperamento forte e indipendente che ha potuto dimostrare durante la sua avventura all’edizione 2023 di Pechino Express condotta da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Barbara ha infatti gareggiato nella squadra dei Siculi insieme al marito ne La via delle Indie, attraversando India, Malaysia e Cambogia e arrivando quarta dimostrando una forza senza precedenti e la grande sintonia che contraddistingue il suo matrimonio.

Una sfida portata avanti in maniera impeccabile, considerando anche le condizioni di salute del calciatore che ormai da tempo combatte contro un cancro al colon: “Quando sono stato contattato dalla redazione, all’inizio avevo dei dubbi se partecipare o meno a questo reality. Anche perché venivo da una situazione un po’ così, in cui non sono stato bene fisicamente. Mia moglie mi ha convinto dicendomi che dovevo riprendere in mano la mia vita. E allora siamo partiti. A Pechino Express è stata Barbara a darmi coraggio e forza, avere lei con me mi ha permesso di affrontare il viaggio senza pensieri. È la stata la mia arma in più, una guerriera”. Ha spiegato Totò in un’intervista.